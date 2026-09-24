Prima pauză competițională a sezonului 2026-2027 are loc în acest moment, iar naționalele ies în evidență cu o serie lungă de meciuri oficiale! Trei săptămâni nu se va mai juca la nivelul echipelor de club, iar acest aspect irită o parte din echipele mari ale lumii.

Printre ele, Barcelona și Real Madrid, care nu văd cu ochi buni ce se întâmplă în această perioadă, cu întrecerile oprite pe întinderea a trei săptămâni, în intervalul septembrie - octombrie, iar astfel ar fi pus ”tunurile” pe președintele FIFA Gianni Infantino.

Barcelona și Real Madrid, supărate din cauza pauzei de trei săptămâni!

Presa din Spania notează faptul că Joan Laporta, conducătorul celor de la Barcelona, și-a arătat nemulțumirile față de o asemenea pauză internațională, foarte lungă. Reacția a venit în timpul adunării generale a membrilor clubului. Argumentul acestuia se leagă de un exemplu direct, că Raphinha a ratat sferturile de finală ale Ligii Campionilor, din sezonul 2025-2026, după ce s-a accidentat în timpul unui meci amical cu Brazilia.

”Această pauză nu are sens. Hansi mi-a spus asta zilele trecute. Este o pauză care implică prea multe meciuri, ne dăunează și ne perturbă ritmul.

Calendarul este extrem de aglomerat, iar jucătorii suferă, iar noi vom discuta cu UEFA și FIFA pentru a rezolva această problemă”, a transmis conducătorul celor de la Barcelona.

La nivel public a reacționat și antrenorul catalanilor, Hansi Flick:

”Mulți jucători vor fi cu echipele lor naționale. Și, bineînțeles, ori de câte ori jucătorii sunt plecați, suntem puțin îngrijorați de asta, dar, în cele din urmă, am încredere și cred și în antrenorii echipelor naționale”.

Hansi Flick și Jose Mourinho, părere asemănătoare. Vor ca jucătorii să fie protejați

De partea cealaltă, la fel ca Barcelona, a reacționat și Real Madrid legat de pauza lungă pentru meciurile echipelor naționale. Jose Mourinho, antrenorul formației din capitala Spaniei, a afirmat:

”Mulți jucători vor fi cu echipele lor naționale. Și, bineînțeles, ori de câte ori jucătorii sunt plecați, suntem puțin îngrijorați de asta, dar, în cele din urmă, am încredere și cred și în antrenorii echipelor naționale”.

Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei, vrea revenirea la vechiul format

Dacă ne raportăm doar la nivelul opiniilor venite din țara campioanei mondiale, selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, a declarat că își dorește revenirea la vechiul format, când naționalele disputau două-trei meciuri pe acțiune:

”Nu-mi place și aș fi preferat formatul anterior”, a spus el. „Între cele două meciuri avem doar două zile de odihnă, cu deplasări și călătorii. Cred că celălalt format a avut mai multă grijă de sănătatea jucătorilor, iar problema este cât se poate de clară.”

Spania va disputa patru partide oficiale, în Liga Națiunilor, în perioada 26 septembrie – 6 octombrie. Va avea adversare de top, pe Anglia, Croația și Cehia. Pe croați îi va întâlni de două ori, tur-retur.