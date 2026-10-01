Manchester City, apărată după verdictul devastator: „Premier League trebuie să-și asume responsabilitatea”

Compania aeriană Etihad din Emirate, principalul partener al clubului de fotbal Manchester City, a criticat dur Premier League joi, după ce gruparea engleză a fost găsit vinovată de încălcări financiare "grave", declarând că ia în considerare acţiuni în instanţă, informează AFP.

Premier League, cel mai prestigios campionat de fotbal din lume, a găsit-o pe Manchester City vinovată de încălcări financiare "grave" în perioada 2009-2018, mai ales de umflarea artificială a veniturilor şi subevaluarea costurilor, acuzaţii negate de club, care este deţinut de un fond din Emiratele Arabe Unite.

O sancţiune urmează să fie pronunţată la o dată care nu a fost precizată. Manchester City şi-a anunţat intenţia de a face apel înainte de termenul-limită de vineri.

Într-un comunicat dat publicităţii joi, compania aeriană cu sediul la Abu Dhabi, care sponsorizează tricourile clubului din Manchester şi deţine drepturile de denumire a stadionului acestuia, Etihad Stadium, a respins categoric "orice afirmaţie, concluzie sau insinuare" care ar sugera că ar fi fost "implicată în acorduri comerciale neregulamentare".

Operatorul aerian şi-a exprimat regretul de a nu fi fost audiat în cadrul procedurilor cu privire la informaţiile care au condus la "concluzii susceptibile de a fi interpretate ca fiind prejudiciabile pentru compania aeriană".

Etihad este "profund îngrijorată de modul în care această chestiune a fost comunicată publicului", a declarat un purtător de cuvânt citat în text, adăugând că "lipsa de claritate şi transparenţă, combinată cu dezvăluirea selectivă a informaţiilor", a avut "repercusiuni negative" asupra companiei aeriene.

"Premier League trebuie să-şi asume responsabilitatea", a declarat purtătorul de cuvânt, subliniind că Etihad va solicita "consultanţă juridică de specialitate cu privire la opţiunile şi căile de atac disponibile pentru a-şi proteja interesele".

The Athletic a dezvăluit vinerea trecută că o comisie independentă, numită de Premier League în 2023, a găsit clubul Manchester City vinovat de 114 dintre cele 115 acuzaţii formulate împotriva sa.

De la preluarea clubului în 2008 de către şeicul Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepreşedinte şi viceprim-ministru al Emiratelor Arabe Unite, Manchester City a câştigat, printre alte trofee, opt titluri de campioană a Angliei şi prima sa Ligă a Campionilor, în 2023, scrie Agerpres.