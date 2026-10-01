Primul transfer al iernii la Dinamo? Andrei Nicolescu a făcut anunțul

Andrei Nicolescu: "L-am remarcat pe Batzula, dar nu am făcut o ofertă"

Președintele Andrei Nicolescu a fost întrebat dacă sunt reale informațiile potrivit cărora Dinamo vizează achiziționarea mijlocașului ofensiv Hunor Batzula (18 ani), de la Sepsi. Oficialul "câinilor" a confirmat că este un jucător atractiv pentru club, însă a negat că ar fi fost deja trimisă o ofertă.

În același timp, Nicolescu recunoaște că evită să vorbească public despre interesul pentru anumiți jucători, având în vedere că prețul ar putea crește considerabil.

"L-am remarcat ca jucător, dar n-am ajuns la nicio discuție profundă apropo de asta. L-am remarcat, dar nu am făcut ofertă. Nu e cazul să facem ofertă.

În România, de doi ani, în momentul în care se vorbește despre un interes al lui Dinamo pentru un anumit jucător, totul capătă o altă dimensiune", a spus Andrei Nicolescu, la Digisport.