Primul transfer al iernii la Dinamo? Andrei Nicolescu a făcut anunțul

Primul transfer al iernii la Dinamo? Andrei Nicolescu a făcut anunțul Superliga
SPORT.RO
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Dinamo e lider după primele 10 etape din Superliga, dar deja se gândește la întăriri pentru fereastra de mercato din iarnă.

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Din articol

Andrei Nicolescu: "L-am remarcat pe Batzula, dar nu am făcut o ofertă"

Președintele Andrei Nicolescu a fost întrebat dacă sunt reale informațiile potrivit cărora Dinamo vizează achiziționarea mijlocașului ofensiv Hunor Batzula (18 ani), de la Sepsi. Oficialul "câinilor" a confirmat că este un jucător atractiv pentru club, însă a negat că ar fi fost deja trimisă o ofertă.

În același timp, Nicolescu recunoaște că evită să vorbească public despre interesul pentru anumiți jucători, având în vedere că prețul ar putea crește considerabil.

"L-am remarcat ca jucător, dar n-am ajuns la nicio discuție profundă apropo de asta. L-am remarcat, dar nu am făcut ofertă. Nu e cazul să facem ofertă.

În România, de doi ani, în momentul în care se vorbește despre un interes al lui Dinamo pentru un anumit jucător, totul capătă o altă dimensiune", a spus Andrei Nicolescu, la Digisport.

Cine este Hunor Batzula, puștiul titular meci de meci în Superliga

Hunor Batzula, născut în Sfântu Gheorghe, va împlini 19 ani în ianuarie, însă este deja titular meci de meci în Superliga, la Sepsi. Ovidiu Burcă l-a ales ca jucător eligibil pentru regula U21 și chiar i-a oferit banderola de căpitan pentru două jocuri, după suspendarea lui Cosmin Matei.

Capabil să joace la mijlocul terenului sau în bandă, Batzula a marcat un gol în acest sezon. Este o prezență constantă la loturile naționale ale României, pentru reprezentativa U19 având până acum 3 goluri în 5 apariții.

  • 350.000 de euro este cota de piață a lui Batzula, potrivit Transfermarkt
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