Razvan Marin, pe post de ospatar! :) Mijlocasul lui Ajax, intr-o postura inedita! Cum a fost surprins jucatorul in cadrul unui eveniment

Razvan Marin este jucatorul lui Ajax si a participat la un eveniment caritabil organizat de club.

Este vorba despre Gala Ajax, un eveniment caritabil care a ajuns la a patra editie in acest an. Evenimentul a reusit sa stranga 547.570 de euro si banii vor fi investiti prin Ajax Foundation in proiecte sociale pentru a ajuta copiii din Africa de Sud si Olanda.

Traditia evenimentului presupune ca jucatorii echipei sa intre in rol de ospatari si sa ii serveasca pe invitati.

Astfel, Razvan Marin a intrat in rolul unui ospatar si a servit personalitati importante din lumea sportului si oameni de afaceri.

Evenimentul caritabil a avut loc la Johan Cruijff Arena.