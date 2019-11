A ratat o ocazie imensa! Razvan Marin, despre meciul de INFARCT dintre Ajax si Chelsea: "Trebuia sa intru si eu, puteam sa mai arat cate ceva!" Ce spune despre viitorul sau

Romania - Suedia este in direct vineri, 15 noiembrie, de la 21.45 la PRO TV.

Razvan Marin s-a reintors in tara pentru a se alatura nationalei in cantonamentul de la Mogosoaia. Mijlocasul lui Ajax a vorbit despre meciul Ajax - Chelsea (4-4) si despre adaptarea sa la echipa olandeza.

"A fost un meci greu, am fost putin suparat dupa meci pentru ca trebuia sa intru si eu la acea actiune (la eliminare), erau vreo 20-25 de minute. Puteam sa mai arat cate ceva, din pacate nu am prins decat un meci, 20-25 de minute. Nu am ce sa fac, muncesc in continuare, imi astept sansa.

Pentru spectatori a fost un meci frumos, insa pentru noi nu a fost un rezultat foarte bun.

E greu, am mers la o echipa care anul trecut juca semifinala Champions League, nu avea cum sa fie usor. La inceput am avut sansa mea, din pacate, cu adaptarea si acomodarea cu baietii, nu am fost la nivelul asteptarilor. Bineinteles ca si eu ma asteptam la mai mult de la mine. Usor usor o sa vina, sunt in continuare pozitiv", a declarat Razvan Marin.