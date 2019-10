"Antrenorul mi-a zis ce am gresit, sunt gata sa revin!" Razvan Marin e pregatit sa devina titular la Ajax!

Razvan Marin si-a pierdut locul in echipa de start a lui Ajax in ultima luna.

Mijlocasul e insa convins ca dupa ce va reveni in formula de baza nu va mai putea fi scos de acolo. Marin crede ca perioada sa de adaptare la Ajax a trecut si asteapta o noua sansa din partea antrenorului Ten Hag.

"Ma simt bine, desi sunt putin obosit. Am avut meciuri bune cu echipa nationala, acum sper sa se intample la fel si la Ajax. Ieri, in drum spre Amsterdam, ma gandeam ca ma bucur de revenirea acasa, in Olanda. Mi-a fost mai greu sa ma adaptez, ritmul meciurilor si calitatea paselor e alta. Muncesc sa intru in prima echipa. E normal cand schimbi echipa, orasul, e dificil in primele luni.

Trebuie sa te adaptezi cu colegii, sa cunosti pe toata lumea. E din ce in ce mai bine. In majoritatea timpului sunt cu Tadic, m-a ajutat, mi-a aratat multe locuri frumoase aici, in Amsterdam. Vorbim de toate, e un tip foarte OK. Ma bucur ca pot sa stau pe langa el, sa fiu aproape de el, sa imi dea sfaturi. Muncesc din greu la antrenamente, astept sa vina din nou sansa mea. Antrenorul nu mi-a zis ceva special, mi-a zis sa stau linistit, sa fiu la fel in antrenamente si lucrurile bune vor veni. A vorbit mult cu mine, stiu ca timpul meu va veni din nou", a spus Marin pentru Ajax TV.