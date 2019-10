De ce nu reuseste Razvan Marin sa se impuna ca titular la Ajax! "Presiunea e foarte mare" Ce se va intampla cu romanul

Razvan Marin nu a reusit sa se impuna pana in acest moment la Ajax.

George Ogararu, fost fotbalist la Ajax si antrenor la academia echipei olandeze, a explicat ce se intampla cu Razvan Marin si de ce romanul nu a reusit sa straluceasca pana acum la noua sa echipa.

Razvan Marin a ajuns in vara la Ajax. Olandezii le-au platit celor de la Standard Liege 12,5 milioane de euro pentru mijlocasul roman, insa acesta nu a reusit sa-si castige postul de titlular la echipa antrenata de Ten Hag.

Ogararu crede ca totul este o problema de adaptare si ca acest proces dureaza mai mult in cazul unei echipe care evolueaza la cel mai inalt nivel.

"Pentru Razvan, in mod special, se vede ca inceputul a fost un pic mai greu. Adaptarea se pare ca e putin mai dificla, insa cu siguranta va trece peste lucrul acesta pentru ca el, spre deosebire de alti jucatori, are o mentalitate foarte puternica si o educatie buna, e un jucator talentat, care a si demonstrat in fotbalul european ca te poti baza pe el. Tocmai de aceea sperantele noastre in viitor sunt ca el va deveni un jucator titular in primul 11 al lui Ajax.

Este o presiune foarte mare, pentru ca tocmai ai mentionat cuvantul academie, in momentul in care vii la o echipa care creeaza jucatori de atatia ani la un anumit nivel, asteptările sunt foarte mari de la tine. De ce a venit Razvan Marin si nu a fost promovat Hravenberg, sa spun. De ce a fost acest cost? A trebuit sa livreze la nivelul acesta. Cred ca acesta este principalul lucru la care trebuie sa te adaptezi. Apoi este viteza de joc. Este o alta viteza de joc. Spatiile. Pentru un mijlocas, mai mult decat pentru un fundas, jucand la Ajax trebuie sa te adaptezi la spatiul redus pe care-l vei infrunta. Majoritatea echipelor joaca si se apara contra ta. Apoi viteza de tranzitie, joci la alt nivel, de Champions League, unde exista aceasta tranzitie foarte rapida. Si nu in ultimul rand, stilul lor de viata, de a fi", a spus George Ogararu, potrivit TelekomSport.

Directorul de scouting al celor de la Viitorul crede ca Razvan Marin va reusi, in cele din urma, sa se adapteze si sa devina un om de baza la Ajax.

De la transfer, Razvan Marin a evoluat in 10 partide in tricoul lui Ajax si nu a marcat niciun gol.