Razvan Marin a explicat ce se intampla cu el la Ajax! "Nu e usor, dar este destinul fiecarui fotbalist" Ce spune despre antrenorul Ten Hag

Razvan Marin a ajuns in aceasta vara la Ajax Amsterdam.

Desi a avut un inceput bun, fiind titular, a trecut in postura de rezerva la urmatoarele meciuri, din cauza prestatiilor mai slabe.

Totusi, mijlocasul roman spune ca e o problema de adaptare si nu e vorba de altceva.

"Trec printr-o perioada normala. Este ca de fiecare data cand schimbi clubul, tara, ai nevoie de timp pentru a-ti gasi reperele, pentru a cunoaste toti jucatorii, pe cei care lucreaza in club. Nu ai decat un lucru de facut: sa muncesti din greu si sa vezi la ce te duce asta. Dau din mine tot ce este mai bun, pentru a satisface exigentele antrenorului. Este asa: privesc inainte si am obiectivul de a juca in maximum de meciuri", a spus Razvan Marin pentru sudinfo.be.

Romanul a l-a caracterizat si pe Ten Hag, pe care l-a asemanat cu Michel Preud'homme, antrenorul sau din sezonul trecut.

"Nu este usor, dar este destinul fiecarui fotbalist: trebuie sa te adaptezi de fiecare data la situatii noi, la un nou antrenor. Cand privesc inapoi, imi spun ca mi-a iesit bine cu fiecare antrenor. Sunt aici pentru a invata sub indrumarea lor si a absorbi metodele lor. Michel Preud'homme este un pic comparabil cu Erik Ten Hag, antrenorul de aici, de la Ajax. Amandoi vor un joc meticulos si ofensiv, sa fii stapanul balonului si sa ai o buna posesie. Aceasta filosofie imi place, pentru ca am crescut in Academia Hagi, unde ni s-a inoculat aceasta mentalitate, aceasta dorinta de a castiga fiecare meci", a explicat Razvan Marin.

Jucatorul a jucat in fiecare sezon de cand a plecat din Romania sub comanda unui antrenor diferit: Jankovic si Jeunechamps (2016-2017), Sa Pinto (2017-2018), Preud'homme (2018-2019) si acum Erik Ten Hag.