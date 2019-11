"E printre cei mai slabi!" Razvan Marin, DISTRUS in presa din Olanda! Ce scriu olandezii dupa ce romanul nu mai prinde postul de titular la Ajax

Presa din Olanda a scris despre situatia lui Razvan Marin. Romanul nu mai joaca in ultimul timp pentru lancieri.

Razvan Marin nu a mai evoluat in ultima perioada pentru Ajax. Internationalul roman nu a mai intrat in vederile antrenorului Erin Ten Hag, iar olandezii incep sa creada din ce in ce mai mult ca transferul lui Marin este unul ratat.

Olandezii de la elfvoetbal.nl l-au inclus pe Razvan Marin in tipul celor mai slabe transferuri ale verii din Olanda. Alaturi de Marin au mai fost inclusi si Marcos Senesi (Feyenoord), Bilal Oulod-Chick (Den Haag), Liam Kelly (Feyenoord) si Marko Kolar (Emmen).

"Nu a fost transferul de vis pentru Marin. Nu e corect sa il consideri pe Razvan Marin urmasul lui Frenkie de Jong. Romanul nu mai arata forma de la Standard. Si-a pierdut locul de baza si a jucat doar 18 minute in ultimele 5 partide", scriu olandezii.

Razvan Marin a ajuns in aceasta vara la Ajax in schimbul a 12,5 milioane de euro de la Standard Liege.