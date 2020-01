Decizie RADICALA in Grecia! PAOK si Xanthi, fostele echipe antrenate de Razvan Lucescu, ar putea fi retrogradate direct! Ce s-a intamplat

Un nou scandal in fotbalul grecesc.

Olympiacos l-a reclamat pe patronul lui PAOK, Ivan Savvidis, invocand faptul ca acesta detine actiuni multiple, in cazul de fata si la Xanthi. Conform regulamentelor, este interzis ca aceeasi persoana sa aiba functii la doua cluburi din acelasi esalon.

Comitetul Profesional al Sporturilor a judecat speta si aa decis ca cele doua cluburi trebuie retrogadare direct. Decizia nu a fost comunicata oficial, dar presa greaca spune ca raportul voturilor a fost de 3-2 in favoarea retrogradarii.

Chiar si in acest caz, solutia nu este una definitiva, cele doua cluburi avand posibilitatea sa faca apel, iar apoi sa mearga la TAS.

"Nu se poate sa dai cele mai dure pedepse pentru echipe de traditie, fara o documentatie corecta", a spus ministrul sportului din Grecia.

Razvan Lucescu a inceput aventura ca antrenor in Grecia la Xanthi, in 2014, unde a reusit sa duca echipa in finala Cupei pentru prima data in istorie. In 2017, Lucescu jr. a mers la PAOK si a castigat tilul, dupa 34 de ani de pauza.