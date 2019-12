VIDEO | O noua performanta pentru Razvan Lucescu! Ce a reusit Al Hilal dupa ce a castigat Liga Campionilor Asiei si a terminat pe locul 4 la Campionatul Mondial al Cluburilor

Astazi a avut loc la Dubai, gala Globe Soccer Awards, gala organizata de catre Asociatia Europeana a Agentilor de Jucatori si Asociatia Europeana a Cluburilor. Al Hilal a primit premiul pentru cel mai bun club arab din acest an, iar premiul a fost oferit de catre Mikael Silvestre, fostul mare jucator al celor de la Inter Milano, Arsenal si Manchester United.

???????????? Congratulations to AL HILAL FC the winner of the KOOORA - BEST ARAB CLUB AWARD#kooora #globesoccer #AlHilal #ALHILALFC @IamMSilvestre @Alhilal_EN @DubaiSC @kooora pic.twitter.com/s1zWhWOLJW