"A recuperat un milion de dolari de la arabi!" Jucatorul lui FCSB s-a imbogatit din procesul cu echipa lui Razvan Lucescu

Mihai Pintilii (35 ani) are deja o avere din fotbal.

Jucatorul ros-albastrilor se poate retrage linistit din fotbal. Acesta a castigat procesul cu Al Hilal si a reusit sa recupereze un milion de dolari de la echipa antrenata de Razvan Lucescu, dupa cum a declarat Bogdan Apostu, agentul acestuia la Digi Sport.

De asemenea, agentul jucatorului a vorbit si despre pozitia lui Pintilii la echipa lui Gigi Becali, care se pregateste sa devina antrenor secund.

"Nu s-a lasat, va fi si antrenor secund, isi intra usor usor in rolul asta. A ajuns la o varsta, nici organismul nu mai reactioneaza la fel, de aia au aparut si aceste accidentari.

Va decide antrenorul (n.r daca va juca), el toata cariera a evoluat pe o pozitie care l-a solicitat foarte mult. Alerga mereu, nu s-a menajat vreodata, a fost mereu implicat 100%.

Nu are rost sa vorbim de alte oferte, nu isi mai doreste sa ajunga in alta parte. A ajuns la un nivel financiar care sa ii permita sa nu mai aiba grija zilei de maine. A recuperat banii de la arabi, un milion de dolari. Nu e vina lui, astea sunt legile, pur si simplu. Astea sunt regulamentele si si-a primit banii", a declarat Apostu la digi.

Mihai Pintilii a semnat cu Al Hilal in 2014, in schimbul sumei de 2.4 milioane de euro, transferati in contul FCSB-ului. Jucatorul a parasit echipa dupa doar un an, insa a facut o plangere la FIFA pentru o restanta pe care Al Hilal avea sa i-o achite, iar decizia forului de la Zurich a fost in favoarea romanului.