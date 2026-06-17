Thierry Henry a dat verdictul la controversa apărută în jurul lui Leo Messi: ”Oamenii reacționează pentru că este Messi”

El este puștiul de 17 ani dorit de Dan Șucu la echipă!

Totuși, Messi a avut mari emoții în minutul 31, când putea vedea cartonașul roșu. Argentinianul a avut o intrare extrem de dură cu talpa asupra lui Aissa Mandi

Thierry Henry a comentat faza la care mulți suporteri prezenți la Cupa Mondială au considerat că Lionel Messi ar fi trebuit să fie eliminat.

Fostul mare fotbalist crede că centralul polonez Szymon Marciniak a analizat faza la VAR și a ajuns la concluzia că argentinianul nu a intenționat să își lovească adversarul. De altfel, Henry spune că întreaga controversă a apărut doar pentru că este vorba despre câștigătorul a opt Baloane de Aur.

”Am văzut mulți oameni spunând că aceea trebuia să fie eliminare, dar pentru mine intenția este foarte importantă atunci când analizezi corect astfel de situații. Dacă revezi faza, se vede clar că Lionel Messi este concentrat asupra mingii și încearcă să facă o acțiune de joc, nu să lovească pe cineva. Da, există contact. Da, faza pare stângace. Dar nu orice ciocnire înseamnă automat cartonaș roșu.

Exact de aceea există VAR-ul, pentru a încetini fazele și a stabili dacă a existat intenție sau un fault grav. Oficialii au analizat atent incidentul și, în cele din urmă, nici măcar nu au considerat că merită un cartonaș galben. Oamenii reacționează pentru că este Messi. Dacă ar fi fost un alt jucător, nu cred că ar fi existat nici pe departe atâta controversă.

Din punctul meu de vedere, a fost un incident accidental, nefericit și nimic mai mult. Fotbalul este un sport de contact, iar uneori anumite faze par mult mai grave în timp real decât sunt în realitate”, a spus Thierry Henry.