La câteva zile după plecarea de la Dinamo, Zeljko Kopic a intrat în echipa de analiști a publicației net.hr pe perioada Cupei Mondiale. Tehnicianul a acordat deja un prim interviu în care a prefațat meciul de debut al Croației.

Zeljko Kopic, analist în Croația pe perioada Cupei Mondiale

Miercuri seară, de la ora 23:00, Croația înfruntă Anglia, în primul duel al grupei L de la Cupa Mondială.

"Sunt nerăbdător să încep o nouă colaborare cu portalul net.hr. E deja o tradiție. Ultima dată am comentat meciuri aici pe perioada Cupei Mondiale din Qatar, când am luat bronzul. Este o plăcere când vine vorba de echipa noastră națională, mai ales când performanțele sunt atât de bune", și-a început Kopic discursul.

Finalistă la ediția din 2018 și ocupantă a locului 3 la Mondialul din 2022, Croația lui Zlatko Dalic abordează acest turneu final cu veteranii Modric, Perisic, Kramaric sau Budimir, dar și cu fotbaliști de perspectivă ca Vuskovic, Sucic, Matanovic sau Baturina.

"Așteptările sunt întotdeauna mari. Desigur, ne dorim mereu maxim și tot ce este mai bun, însă obiectivul principal este întotdeauna primul pas, și anume calificarea din grupă. Grupa nu este deloc ușoară. Avem adversari puternici, așa că încă de la început, de la primul duel cu Anglia, trebuie să fim la cel mai înalt nivel.

După aceea, există impresia că jucăm tot mai bine pe măsură ce turneul avansează, însă obiectivul nostru principal rămâne calificarea din grupă. Atunci când totul se leagă în cadrul echipei așa cum trebuie, devenim din ce în ce mai buni. Să ne concentrăm mai întâi pe ieșirea din grupă. Aceasta este misiunea principală", a mai spus Kopic.

Pe lângă Anglia, Croația se va mai duela în grupa L cu Panama (24 iunie) și Ghana (28 iunie).

Kopic, despre avantajul Croației în duelul cu Anglia

Fostul antrenor de la Dinamo Zagreb și Hajduk Split a vorbit și despre avantajul pe care Croația l-ar putea avea la duelul cu Anglia de diseară.

"Există multă presiune asupra englezilor pentru că nu au mai avut de mult timp un succes important. Cred că momentul psihologic este de partea noastră și cred că acesta este, de fapt, un aspect foarte important al pregătirii pentru acest meci.

Toată experiența pe care o avem din competițiile mari, toate rezultatele de calitate, energia din cadrul grupului, legătura dintre jucători și staff-ul tehnic, suporterii... Toate acestea împreună au dus la aceste mari succese. Așadar, în ciuda tuturor calităților pe care le are Anglia, cred că avem și noi atuurile noastre și că suntem într-o situație foarte bună chiar de la începutul competiției", a mai spus Kopic.