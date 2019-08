Lovitura la care nu se astepta nimeni! Un fost antrenor de la Juventus, AS Roma si FC Porto poate ajunge la FCSB! O legenda i-a fost propusa lui Becali

FCSB poate fi al 21-lea club din cariera lui!

Un nume urias din fotbalul italian poate ajunge la FCSB! Luigi Delneri le-a fost propus oficialilor clubului, anunta Gazeta! Delneri este cel mai mare nume ajuns pe masa lui Valeriu Argaseala, prin intermediul agentului care l-a adus pe Montini la Dinamo, Federico Carboni.

Delneri, 68 de ani, si-a inceput cariera de antrenor in 1985 si a pregatit cluburi importante din Italia precum AS Roma, Chievo, Palermo, Atalanta, Sampdoria sau Genoa. In sezonul 2010/2011 a avut cea mai importanta provocare a carierei, fiind pe banca celor de la Juventus. A fost ultimul sezon inainte sa inceapa seria incredibila a lui Juve, cea care a castigat titlul in fiecare sezon ce a urmat! Delneri a mai antrenat-o si pe FC Porto in 2004, cand aceasta era detinatoare UEFA Champions League. A renuntat la post insa inainte de debuteze, dorind sa revina in Italia din motive personale.

Agentul lui Delneri, Federico Carboni, a confirmat faptul ca numele managerul italian a fost propus FCSB-ului, insa nu a oferit detalii despre o posibila venire a acestuia in Romania. Luigi Delneri este liber de contract dupa ce a antrenat-o ultima data pe Udinese, in sezonul 2016/2017.