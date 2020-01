L-a ENERVAT destul de SCUMP pe Cahill! Simona Halep a inceput provocarea pentru victimele incendiilor! Cati BANI a scos romanca din portofel dupa primul meci al anului

Romanca s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Adelaide. Inainte de a incepe turneul, pentru a-si arata sustinerea pentru victimele incendiilor din Australia, Halep a declarat ca va dona cate 200 de dolari de fiecare data cand il enerveaza pe Darren Cahill, in timpul unui meci.

Dupa meciul de astazi, fostul lider mondial a postat pe contul oficial de Twitter cat va dona.

"Dupa putine (ok, au fost mai multe) discutii cu echipa mea, sunt fericita sa anunt ca voi dona 2000 de dolari pentru victimele incendiilor, ca urmare a faptului ca i-am facut viata grea de 'numai' 10 ori lui Darren azi. N-a fost un inceput rau, nu-i asa?" a scris Simona pe retelele sociale.

After a little bit (ok a lot ????) of debate with my team, I'm happy to announce that I'm donating $2000 to the bushfires for giving @darren_cahill a hard time "only" 10 times during tonight's match.



Antrenorul Simonei Halep i-a raspuns in momentul provocarii ca va dona si el cate 50 de dolari de fiecare data cand romanca va avea cate o iesire nervoasa in timpul meciului.

Dupa meciul de astazi si Cahill a facut calculele si a scos din portofel o suma maricica de bani.

" <<Doar>> 10 :)) Sper sa mai avem multe meciuri si multe <<doar>> 10 zile. Asta inseamna 500$ din partea mea pentru acest meci, de asemenea. Conditii grele, oponent dur si o victorie grea. Buna treaba Simo!", a scris Darren Cahill pe Twitter.

“Only” 10 ???? I’m hoping we have many more matches and many more “only” 10 days ????????

That equates to $500 from me for this match also.

Tough conditions, tough opponent and a tough win. Well done Simo ????@Simona_Halep #Aces4BushfireRelief https://t.co/9SMP0jHw2R