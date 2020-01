Cazul ANULUI in Romania! A furat un portofel cu un bilet castigator la pariuri! FABULOS: unde a ascuns banii si cum a fost prins

A gasit un bilet castigator la pariuri in portofelul pe care abia il furase. Ce a urmat e SF!

Un tanar de 26 de ani din Fratautii Vechi, judetul Suceava, a baut cu prietenii in barul 'La NATO' din satul sau. Dupa seara de distractie a ramas fara portofel. Initial, barbatul a crezut ca e victima unei glume, insa a doua zi a mers la Politie dupa ce nimeni n-a dat vreun semn ca ar avea de gand sa-i inapoieze actele si banii.

In portofel avea acte, cardul bancar, permisul de conducere, precum si 400 de euro si 630 de lei, alaturi de un bilet castigator la pariuri in valoare de 666 de lei, scrie Monitorul de Suceava. Politistii au prins hotul aplicand o logica simpla. Au mers la casa de pariuri unde fusese jucat tichetul castigator si au verificat camerele de supraveghere. Infractorul retrasese banii castigati de cel de la care furase portofelul, astfel ca a putut fi identificat cu usurinta.



Pustiul de 18 ani care a comis furtul a recunoscut totul in momentul in care a fost confruntat cu probele. Acesta le-a aratat politistilor unde a aruncat portofelul cu acte, intr-un sant aflat la jumatate de kilometru de barul unde a comis furtul. Banii i-a ascuns intr-un alt loc, sub tribuna stadionului din Fratautii Vechi! Cei 400 de euro au fost transformati in lei, astfel ca totalul de bani gasiti ascunsi a fost de 2930 de lei. Pagubitul si-a recuperat atat banii, cat si bunurile.