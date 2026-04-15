Raphinha a oferit o nouă reacție, în urma gestului său de după partida cu Atletico Madrid.

Atletico Madrid s-a calificat în semifinalele Champions League, după victoria 3-2 la general în fața Barcelonei.

Trupa lui Simeone a pierdut meciul retur din „sferturile” competiției, scor 1-2, în favoarea catalanillor, dar s-au impus după cele două manșe.

Raphinha și-a cerut scuze: ce s-a întâmplat 

În finalul partidei de pe „Wanda Metropolitano”, Raphinha a făcut un gest către o zonă în care se aflau mai mulți fani ai lui Atletico Madrid. Brazilianul le-a transmis că echipa lor favorită va fi eliminată oricum în următoarea rundă.

Raphinha și-a cerut ulterior scuze pentru reacția pe care a avut-o și a explicat incidentul.

„Îmi pare rău pentru gestul meu. Nu este ceva care să fie în acord cu valorile și caracterul meu. S-a întâmplat într-un moment tensionat, ca reacție la un fan care m-a lipsit de respect aseară.”, a spus Raphinha.

Joan Laporta a anunțat ce va face Barcelona după eliminarea din Champions League

Președintele catalanilor s-a declarat scandalizat de maniera de arbitraj din partida de pe Wanda Metropolitano.

Joan Laporta consideră că Barcelona a fost clar dezavantajată în cele două manșe jucate împotriva lui Atletico Madrid și a anunțat că echipa blaugrana va depune o nouă plângere către UEFA.

„Arbitrajul de ieri, atât pe teren, cât și prin VAR, a fost o rușine. Ceea ce ne-au făcut este intolerabil; în prima manșă, nu ne-au acordat o lovitură de pedeapsă clară și l-au eliminat pe unul dintre jucătorii noștri pentru o abatere cu cartonaș galben.

Deciziile arbitrajului ne-au afectat mult. Eric nu a fost ultimul om pentru că Koundé ar fi putut ajunge la minge. Arbitrul i-a arătat cartonașul galben, ceea ce era corect, iar arbitrul VAR l-a făcut să se răzgândească. Golul lui Ferran a fost gol. Penalty-ul asupra lui Olmo a fost penalty. Fault-ul asupra lui Fermín a fost intolerabil. Fața lui Fermín a fost crăpată. Nici măcar un cartonaș...”, a spus președintele lui FC Barcelona, conform Mundo Deportivo.

Laporta a fost întrebat despre reacția UEFA, care a catalogat prima plângere trimisă de Barcelona ca fiind inadmisibilă.

Președintele formației catalane a declarat că își dorește să afle motivul pentru care acuzația trimisă către UEFA este considerată nefondată.

„Am depus plângere în urma arbitrajului din manșa tur, iar răspunsul a fost că nu este acceptabil ce am făcut. Ceea ce face Barça este să ceară explicații cu privire la motivul pentru care plângerea nu a fost acceptabilă. Yuste mi-a spus că vor depune o altă plângere. Este o rușine intolerabilă”, a mai spus Joan Laporta.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Traian Băsescu, despre noul lider din Ungaria: „Magyar este o copie aproape fidelă a lui Orbán, naționalist și suveranist”
ARTICOLE PE SUBIECT
Barcelona, înfuriată la culme de arbitrajul din Champions League: „O rușine!”
Dărâmat, Lamine Yamal a făcut anunțul după Atletico - Barcelona
Atletico a ridiculizat-o toată noaptea pe FC Barcelona! Ironiile au continuat și dimineața. Ravagii pe internet!
Ce gest! David Silva i-a ținut locul la muncă unui suporter pentru a-l lăsa să meargă la meci
Sepsi OSK - FC Voluntari 1-1. Corvinul, tot mai aproape de promovarea în Superligă!
Cristi Chivu primește puteri depline la Inter! Ce se întâmplă cu românul după un sezon de vis
„Te așteptai?” Dezvăluirea lui Diego Milito despre Cristi Chivu
Dănuț Lupu a dat un singur nume de antrenor pentru Rapid: ”Pe el l-aș pune”
Mirel Rădoi, OUT de la FCSB? Reacția lui Gigi Becali

„Reghecampf, personaj deosebit de periculos“: arabii, șocați, au dezvăluit ce a făcut românul în Africa

Urmașul lui Rădoi la FCSB? Mihai Stoica, fără dubii: „E antrenorul sezonului în România!“

Adrian Șut dă lovitura după plecarea de la FCSB: 12,5 milioane de dolari!

Gigi Becali tremură! Mirel Rădoi are oferta pe masă și ar putea pleca de la FCSB. MM: „Unde îi e mai bine!”

Louis Munteanu i-a scos din minți pe americani la două luni de la transferul în MLS

Cristi Chivu primește puteri depline la Inter! Ce se întâmplă cu românul după un sezon de vis
Dănuț Lupu a dat un singur nume de antrenor pentru Rapid: ”Pe el l-aș pune”
„Te așteptai?” Dezvăluirea lui Diego Milito despre Cristi Chivu
Sepsi OSK - FC Voluntari 1-1. Corvinul, tot mai aproape de promovarea în Superligă!
”Bijuteria” de 322.000.000€ prinde contur! Ar urma să salveze un club uriaș
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
Donald Trump anunță că a redeschis „definitiv” strâmtoarea Ormuz. Liderul mondial care l-ar fi convins să facă asta

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

