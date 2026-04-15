Atletico Madrid s-a calificat în semifinalele Champions League, după victoria 3-2 la general în fața Barcelonei.
Trupa lui Simeone a pierdut meciul retur din „sferturile” competiției, scor 1-2, în favoarea catalanillor, dar s-au impus după cele două manșe.
Raphinha și-a cerut scuze: ce s-a întâmplat
În finalul partidei de pe „Wanda Metropolitano”, Raphinha a făcut un gest către o zonă în care se aflau mai mulți fani ai lui Atletico Madrid. Brazilianul le-a transmis că echipa lor favorită va fi eliminată oricum în următoarea rundă.
Raphinha și-a cerut ulterior scuze pentru reacția pe care a avut-o și a explicat incidentul.
„Îmi pare rău pentru gestul meu. Nu este ceva care să fie în acord cu valorile și caracterul meu. S-a întâmplat într-un moment tensionat, ca reacție la un fan care m-a lipsit de respect aseară.”, a spus Raphinha.
Joan Laporta a anunțat ce va face Barcelona după eliminarea din Champions League
Președintele catalanilor s-a declarat scandalizat de maniera de arbitraj din partida de pe Wanda Metropolitano.
Joan Laporta consideră că Barcelona a fost clar dezavantajată în cele două manșe jucate împotriva lui Atletico Madrid și a anunțat că echipa blaugrana va depune o nouă plângere către UEFA.
„Arbitrajul de ieri, atât pe teren, cât și prin VAR, a fost o rușine. Ceea ce ne-au făcut este intolerabil; în prima manșă, nu ne-au acordat o lovitură de pedeapsă clară și l-au eliminat pe unul dintre jucătorii noștri pentru o abatere cu cartonaș galben.
Deciziile arbitrajului ne-au afectat mult. Eric nu a fost ultimul om pentru că Koundé ar fi putut ajunge la minge. Arbitrul i-a arătat cartonașul galben, ceea ce era corect, iar arbitrul VAR l-a făcut să se răzgândească. Golul lui Ferran a fost gol. Penalty-ul asupra lui Olmo a fost penalty. Fault-ul asupra lui Fermín a fost intolerabil. Fața lui Fermín a fost crăpată. Nici măcar un cartonaș...”, a spus președintele lui FC Barcelona, conform Mundo Deportivo.
Laporta a fost întrebat despre reacția UEFA, care a catalogat prima plângere trimisă de Barcelona ca fiind inadmisibilă.
Președintele formației catalane a declarat că își dorește să afle motivul pentru care acuzația trimisă către UEFA este considerată nefondată.
„Am depus plângere în urma arbitrajului din manșa tur, iar răspunsul a fost că nu este acceptabil ce am făcut. Ceea ce face Barça este să ceară explicații cu privire la motivul pentru care plângerea nu a fost acceptabilă. Yuste mi-a spus că vor depune o altă plângere. Este o rușine intolerabilă”, a mai spus Joan Laporta.