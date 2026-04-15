Atletico Madrid s-a calificat în semifinalele Champions League, după victoria 3-2 la general în fața Barcelonei.

Trupa lui Simeone a pierdut meciul retur din „sferturile” competiției, scor 1-2, în favoarea catalanillor, dar s-au impus după cele două manșe.

Raphinha și-a cerut scuze: ce s-a întâmplat

În finalul partidei de pe „Wanda Metropolitano”, Raphinha a făcut un gest către o zonă în care se aflau mai mulți fani ai lui Atletico Madrid. Brazilianul le-a transmis că echipa lor favorită va fi eliminată oricum în următoarea rundă.

Raphinha și-a cerut ulterior scuze pentru reacția pe care a avut-o și a explicat incidentul.

„Îmi pare rău pentru gestul meu. Nu este ceva care să fie în acord cu valorile și caracterul meu. S-a întâmplat într-un moment tensionat, ca reacție la un fan care m-a lipsit de respect aseară.”, a spus Raphinha.