Atletico Madrid s-a calificat în semifinalele Champions League, după victoria 3-2 la general în fața Barcelonei.

Trupa lui Simeone a pierdut meciul retur din „sferturile” competiției, scor 1-2, în favoarea catalanillor, dar s-au impus după cele două manșe.

Joan Laporta a anunțat ce va face Barcelona după eliminarea din Champions League

Președintele catalanilor s-a declarat scandalizat de maniera de arbitraj din partida de pe Wanda Metropolitano.

Joan Laporta consideră că Barcelona a fost clar dezavantajată în cele două manșe jucate împotriva lui Atletico Madrid și a anunțat că echipa blaugrana va depune o nouă plângere către UEFA.

„Arbitrajul de ieri, atât pe teren, cât și prin VAR, a fost o rușine. Ceea ce ne-au făcut este intolerabil; în prima manșă, nu ne-au acordat o lovitură de pedeapsă clară și l-au eliminat pe unul dintre jucătorii noștri pentru o abatere cu cartonaș galben.

Deciziile arbitrajului ne-au afectat mult. Eric nu a fost ultimul om pentru că Koundé ar fi putut ajunge la minge. Arbitrul i-a arătat cartonașul galben, ceea ce era corect, iar arbitrul VAR l-a făcut să se răzgândească. Golul lui Ferran a fost gol. Penalty-ul asupra lui Olmo a fost penalty. Fault-ul asupra lui Fermín a fost intolerabil. Fața lui Fermín a fost crăpată. Nici măcar un cartonaș...”, a spus președintele lui FC Barcelona, conform Mundo Deportivo.

Laporta a fost întrebat despre reacția UEFA, care a catalogat prima plângere trimisă de Barcelona ca fiind inadmisibilă.

Președintele formației catalane a declarat că își dorește să afle motivul pentru care acuzația trimisă către UEFA este considerată nefondată.

„Am depus plângere în urma arbitrajului din manșa tur, iar răspunsul a fost că nu este acceptabil ce am făcut. Ceea ce face Barça este să ceară explicații cu privire la motivul pentru care plângerea nu a fost acceptabilă. Yuste mi-a spus că vor depune o altă plângere. Este o rușine intolerabilă”, a mai spus Joan Laporta.

Cea mai dură reacție după ce Barcelona a fost eliminată din UCL: ”Anti-fotbal! Competiție făcută pentru trișori”

După meci, Toni Freixa, fost oficial la Barcelona, și-a vărsat frustrarea după ce Atletico Madrid a reușit să înlăture formația dirijată de Hansi Flick de la ”masa bogaților”.

El a sugerat că madrilenii au făcut anti-fotbal și că arbitrajul a împiedicat-o pe Barcelona să treacă în următoarea fază a competiției UEFA Champions League.

”Mult superiori față de restul grupului. Tacticile anti-fotbal și arbitrajul părtinitor i-au împiedicat să se califice. O competiție rușinoasă. Făcută pentru trișori”, a spus Freixa, potrivit Marca.

Toni Freixa este fost membru în consiliul de administrație al Barcelonei din timpul președinției lui Joan Laporta, între 2003 și 2005, iar ulterior purtător de cuvânt sub conducerea lui Sandro Rosell.

De asemenea, a fost director în perioada mandatului lui Bartomeu, până la încheierea acestuia, în iunie 2015, mai scrie sursa anterior menționată.