S-a repetat povestea: Barcelona cartonaș roșu în duelul cu Atletico Madrid

În minutul 79, Eric Garcia l-a tras în postura de ultim apărător pe Sorloth, iar arbitrul Clement Turpin l-a eliminat pe fundașul catalanilor, după ce a revăzut faza la VAR.

Lamine Yamal a deschis scorul în minutul 4 al meciului de pe „Wanda Metropolitano”, iar Ferran Torres a dublat avantajul catalanilor. Lookman și-a readus echipa în avantaj la general în minutul 31.

Gigi Becali tremură! Mirel Rădoi are oferta pe masă și ar putea pleca de la FCSB. MM: „Unde îi e mai bine!”

Sursă foto: Digi Sport

Echipele de start din Atletico Madrid - Barcelona:

Atletico Madrid: Musso - Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri - Simeone, Llorente, Koke, Lookman - Griezmann, Alvarez

Rezerve: Oblak, Esquivel, Matinez, Bonar, Julio Diaz, Mendoza, Johnny, Alex, Obed argas, Nico, Sorloth, Almada

Antrenor: Diego Simeone

Barcelona: J.Garcia - Kounde, E. Garcia, Martin, Cancelo - Gavi, Pedri - Yamal, Olmo, Lopez - Torres.

Rezerve: Balde, Araujo, Lewandowski, Rashford, Casado, De Jong, Szczesny, Roony, Kochen, Cortes, Xavi Espartt, Tommy

___________________________________________________________________________________________________

Ce program a avut echipa lui Diego Simeone, în ultima perioadă! Practic, începând cu a treia săptămână a lunii martie, Atletico a jucat numai meciuri mari de tot. Cu o singură excepție. Vorbim despre duelul din weekend cu Sevilla – care nu mai e ce a fost – pierdut cu 1-2.

În rest, madrilenii au dat de principalele lor rivale, Real și Barcelona, ba în campionat, ba în Champions League. Iată rezultatele:

*22 martie: Real Madrid – Atletico Madrid, scor 3-2 (La Liga)

*4 aprilie: Atletico Madrid – Barcelona, scor 1-2 (La Liga)

*8 aprilie: Barcelona – Atletico Madrid, scor 0-2 (Liga Campionilor)

Practic, fără șanse la titlu în Spania, Griezmann și compania au câștigat unde rezultatul a contat cel mai mult pentru ei: în turul sferturilor Champions League! Iar diseară, de la ora 22:00, Atletico își va propune să încheie cu succes dubla cu Barcelona, avansând în semifinalele competiției.

Dacă Atletico va reuși marea surpriză și va elimina Barcelona din Champions League, în semifinale o așteaptă învingătoarea duelului Sporting Lisabona – Arsenal (0-1 în tur).

De la ora 22:00, returul Atletico Madrid – Barcelona va începe de la scorul de 2-0 pentru gazde și va fi în format LIVE TEXT pe Sport.ro!