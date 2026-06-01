Francezii au făcut anunțul: la ce oră se joacă meciul Cîrstea – Andreeva. Suma pusă în joc, imensă!

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) și-a depus deja candidatura, la modul cel mai serios, pentru titlul de cea mai bună sportivă a anului în România!

Ce a reușit „Sori“, în acest sezon, în care a câștigat 31 de meciuri din 39 – procentajul victoriilor: 79,4%! – vorbește de la sine. Cu asemenea cifre, românca a atins și cea mai bună clasare din carieră, la 20 de ani după ce a debutat în circuitul WTA. Și, ca o completare a acestui sezon de vis, a venit parcursul lui Cîrstea de la Roland Garros. Aici, ea tocmai și-a egalat cel mai bun rezultat, accederea în sferturi, la 17 ani după ce a atins, în premieră, această fază, la Paris.

Așadar, pe scurt, putem spune că, la 36 de ani, când multe sportive de vârsta ei s-au retras deja, „Sori“ a găsit „elixirul tinereții“.