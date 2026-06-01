Francezii au făcut anunțul: la ce oră se joacă meciul Cîrstea – Andreeva. Suma pusă în joc, imensă!

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) și-a depus deja candidatura, la modul cel mai serios, pentru titlul de cea mai bună sportivă a anului în România!
Ce a reușit „Sori“, în acest sezon, în care a câștigat 31 de meciuri din 39 – procentajul victoriilor: 79,4%! – vorbește de la sine. Cu asemenea cifre, românca a atins și cea mai bună clasare din carieră, la 20 de ani după ce a debutat în circuitul WTA. Și, ca o completare a acestui sezon de vis, a venit parcursul lui Cîrstea de la Roland Garros. Aici, ea tocmai și-a egalat cel mai bun rezultat, accederea în sferturi, la 17 ani după ce a atins, în premieră, această fază, la Paris.
Așadar, pe scurt, putem spune că, la 36 de ani, când multe sportive de vârsta ei s-au retras deja, „Sori“ a găsit „elixirul tinereții“.
Sorana Cîrstea – Mirra Andreeva, primul meci al zilei la Roland Garros
La French Open 2026, Sorana e acum în fața unor oporunități imense. Atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar.
În sferturi, ea o va întâlni pe rusoaica Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA). Potrivit organizatorilor de la French Open, acest duel va fi primul al zilei de marți, de la ora 12:00, ora României. În singura întâlnire anterioară de până acum, Andreeva s-a impus, în sferturi, pe zgura de la Linz (Austria) în acest an: 7-6, 4-6, 6-2.
Partida de acum, de la Paris, pune în joc o sumă imensă: calificarea în semifinalele de la French Open 2026 valorează 750,000 de euro! Cele două sportive și-au asigurat deja câte un cec, în valoare de 470,000 de euro pentru accederea în sferturi.
Din perspectiva clasamentului mondial, Sorana Cîrstea are o șansă uriașă: dacă o va învinge pe Andreeva, sportiva din România va acumula 2,667 de puncte, total cu care va atinge locul 14 WTA, în clasamentul live actualizat în timp real.
Învingătoarea meciului Cîrstea – Andreeva se va intersecta, în semifinale, cu jucătoarea care se va impune în duelul ucrainencelor: Svitoliva (7 WTA) – Kostyuk (15 WTA).