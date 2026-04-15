GALERIE FOTO Atletico a ridiculizat-o toată noaptea pe FC Barcelona! Ironiile au continuat și dimineața. Ravagii pe internet!

Atletico a ridiculizat-o toată noaptea pe FC Barcelona! Ironiile au continuat și dimineața. Ravagii pe internet! Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Atletico Madrid jubilează după calificarea în semifinalele UEFA Champions League.

TAGS:
Atletico MadridChampions Leaguefc barcelona
Din articol

Marți seară, echipa pregătită de Diego Simeone a pierdut cu 2-1 în fața Barcelonei, pe ”Metropolitano”, dar a obținut accederea în semifinalele de la ”masa bogaților” după ce în tur Atletico s-a impus cu 2-0 pe ”Camp Nou”.

Toate golurile de la Madrid s-au înscris în prima repriză a meciului. Lamine Yamal (4') și Ferran Torres (24') au punctat pentru catalani, în timp ce Ademola Lookman (31') a făcut-o pentru Atletico.

Atletico a ridiculizat-o toată noaptea pe FC Barcelona! Ironiile au continuat și dimineața. Ravagii pe internet!

  • 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Atletico Madrid X

Imediat după fluierul de final, au început și postările ironice ale lui Atletico Madrid pe conturile de social media ale echipei la adresa catalanilor.

Clubul de pe ”Metropolitano” a ridiculizat până și faptul că Hansi Flick s-a plâns de modul în care este tăiată iarba pe stadionul din Madrid (VEZI GALERIA FOTO DE MAI SUS).

În timp ce Atletico Madrid a luat în râs victoria cu Barcelona, catalanii au răbufnit la adresa arbitrajului și au acuzat furt în returul sferturilor UCL.

Acuzații grave după Atletico - Barcelona: ”Ne-au furat! Vreau să cred următorul lucru”

Atacantul Raphinha a acuzat că Barcelona ”a fost furată” din cauza manierei ”groaznice” de arbitraj de pe ”Metropolitano”. Brazilianul a sugerat că ”centralul” Clement Turpin nu i-a avertizat deloc pe gazde, în timp ce oaspeții au avut și un eliminat (Eric Garcia, 79').

”A fost un meci furat, arbitrajul a fost groaznic. Deciziile pe care le-au luat au fost de necrezut. Atletico a făcut nu știu câte faulturi și nu a primit nici măcar un cartonaș galben. Vreau să cred că este, de fapt, teamă că Barcelona ar putea câștiga”, a spus Raphinha, potrivit Marca.

Publicitate
Traian Băsescu, despre noul lider din Ungaria: „Magyar este o copie aproape fidelă a lui Orbán, naționalist și suveranist”
Louis Munteanu i-a scos din minți pe americani la două luni de la transferul în MLS
ULTIMELE STIRI
Adrian Șut dă lovitura după plecarea de la FCSB: 12,5 milioane de dolari!
Louis Munteanu i-a scos din minți pe americani la două luni de la transferul în MLS
Louis Munteanu i-a scos din minți pe americani la două luni de la transferul în MLS
Jackpot Rădoi: s-a aflat de unde are ofertă antrenorul FCSB-ului
CFR Cluj a intervenit după ce africanii au acuzat că Slimani nu a fost plătit: ”Avem un acord”
Urmașul lui Rădoi la FCSB? Mihai Stoica, fără dubii: „E antrenorul sezonului în România!“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Avem selecționer: Comitetul Executiv îl validează joi, Burleanu îl prezintă vineri!

Gâlcă, OUT de la Rapid! Dan Șucu i-a găsit un înlocuitor de top

Înfiorător! Mihaela Rădulescu, umilită de părinții lui Felix Baumgartner: „Toate limitele decenței au fost depășite“

E gata! Oficialii lui Inter i-au decis soarta lui Cristi Chivu după parcursul din Serie A

OUT de la CFR Cluj la două zile după remiza cu Dinamo: ”Acord privind încheierea colaborării”

Familia Lucescu, scrisoare deschisă: ”Ne exprimăm întreaga apreciere”



Recomandarile redactiei
Adrian Șut dă lovitura după plecarea de la FCSB: 12,5 milioane de dolari!
Louis Munteanu i-a scos din minți pe americani la două luni de la transferul în MLS
Louis Munteanu i-a scos din minți pe americani la două luni de la transferul în MLS
Jackpot Rădoi: s-a aflat de unde are ofertă antrenorul FCSB-ului
Jackpot Rădoi: s-a aflat de unde are ofertă antrenorul FCSB-ului
Urmașul lui Rădoi la FCSB? Mihai Stoica, fără dubii: „E antrenorul sezonului în România!“
Urmașul lui Rădoi la FCSB? Mihai Stoica, fără dubii: „E antrenorul sezonului în România!“
„Reghecampf, personaj deosebit de periculos“: arabii, șocați, au dezvăluit ce a făcut românul în Africa
Alte subiecte de interes
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan! 
CITESTE SI
stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!