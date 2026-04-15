Catalanii au pierdut în turul sferturilor de la ”masa bogaților” cu 2-0 în fața lui Atletico, pe ”Camp Nou”, și au învins cu 2-1 în retur. Scorul general a reprezentat însă accederea madrilenilor în semifinalele UCL.

Dărâmat, Lamine Yamal a făcut anunțul după Atletico - Barcelona

La 12 ore de la eliminarea Barcelonei din Champions League, Lamine Yamal a scris pe rețelele social media un mesaj în care le-a promis suporterilor că va aduce la un moment dat trofeul mult râvnit pe ”Camp Nou”.

Yamal a înscris în minutul 4 al meciului cu Atletico Madrid și a fost notat cu 9,4 de portalul de specialitate FlashScore, pentru maniera în care a evoluat pe ”Metropolitano”

”Am dat totul, dar nu a fost suficient. Asta este doar o parte a drumului: pentru a ajunge în vârf trebuie să urci, iar noi știm că nu va fi ușor și nici nu ni se va face ușor. Dar să renunțăm nu este o opțiune.

Avem motive din plin să sperăm, iar noi vom merge după ele cu toată forța. Fiecare greșeală este o lecție și să nu vă îndoiți că vom învăța din ele.

Suntem Barcelona și vom reveni acolo unde trebuie să fim. Părinții mei m-au învățat că vorba unui om trebuie întotdeauna respectată. și O vom aduce la Barcelona!”, a scris Lamine Yamal pe rețelele social media.

Acuzații grave după Atletico - Barcelona: ”Ne-au furat! Vreau să cred următorul lucru”

Dacă Yamal a fost cuminte în exprimare, Raphinha a lăsat furia să vorbească. După Atletico - Barcelona, atacantul brazilian a acuzat că echipa pregătită de Hansi Flick ”a fost furată” din cauza manierei ”groaznice” de arbitraj.

Raphinha a fost absent din cauza unei probleme medicale

”A fost un meci furat, arbitrajul a fost groaznic. Deciziile pe care le-au luat au fost de necrezut. Atletico a făcut nu știu câte faulturi și nu a primit nici măcar un cartonaș galben. Vreau să cred că este, de fapt, teamă că Barcelona ar putea câștiga”, a spus Raphinha, potrivit Marca.