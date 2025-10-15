„Conducerea clubului Al-Arabi a semnat un contract cu staff-ul tehnic condus de antrenorul român Cosmin Contra, pentru a prelua echipa de fotbal în prima ligă în următoarea perioadă. Le dorim mult succes”, a fost mesajul oficial postat pe rețelele de socializare ale clubului.



Numirea în Qatar vine la doar câteva luni după experiența scurtă din Arabia Saudită, la Al-Kholood, unde Contra a rezistat doar 20 de zile.



Despărțirea a fost cauzată de schimbarea acționariatului, iar fostul selecționer al României ar fi primit 700.000 de euro la rezilierea contractului.



Qatarezii îl îmbracă în aur pe Cosmin Contra!



Potrivit GSP, Cosmin Contra și stafful său vor încasa aproximativ 2 milioane de euro pe durata contractului, sumă la care se vor adăuga bonusuri de performanță.

Dacă echipa reușește un salt rapid în clasament și se îndepărtează de zona retrogradării, pachetul financiar total ar putea ajunge chiar la 2,5 milioane de dolari anual.



Contra preia o echipă aflată pe locul 11 din 12 în „Qatar Stars League”, cu doar 4 puncte după 6 etape.

Următorul meci al echipei lui Cosmin Contra este programat pe 19 octombrie, în Cupa Qatarului, împotriva formației Al Duhail.

