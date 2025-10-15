Mircea Lucescu, criticat după ultimul scandal de la naționala României: „Trebuie să tăcem?”

România s-a impus, scor 1-0, în fața Austriei și are șase reale la locul doi din grupa preliminară.
Mircea Lucescu a fost criticat în urma scandalului creat în jurul lui Răzvan Marin la ultima acțiune a echipei naționale.
Marius Baciu, deranjat de felul în care se raportează Lucescu la jucătorii săi
Înaintea partidelor cu Moldova și Austria, Mircea Lucescu a explicat că Răzvan Marin are o problemă fizică și nu se poate baza pe el.
Mijlocașul român a dezvăluit că ar fi putut juca în partida cu Austria și nu s-a arătat mulțumit de faptul că nu a prins niciun minut în cele două partide din octombrie.
În urma acestui scandal, Marius Baciu a criticat felul în care se raportează Mircea Lucescu la jucătorii săi.
Fostul fotbalist al Stelei a avertizat că se pot crea animozități în vestiar în urma acestor episoade.
„Discutăm de Mircea Lucescu şi punct. Aşa este regula lui. Nu cred că îl interesează ce spune unul şi altul. Multe nu îl interesează. Dânsul spune nişte lucruri... Trebuie să tăcem?
Eu să zic că am fost jucător şi am trecut prin astea, îl înţeleg, dar toate au o limită şi afară (n.r. – în străinătate). Jucătorii pot să-ţi arunce tricoul în nas, dacă îi critici. Cred totuşi că jucătorul român are bun-simţ şi tace prea mult în anumite contexte”, a spus Marius Baciu la Prima Sport.
Pentru naționala României urmează ultimele meciuri din Grupa H din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” vor juca în noiembrie cu Bosnia în deplasare și cu San Marino acasă.