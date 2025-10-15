Mircea Lucescu, criticat după ultimul scandal de la naționala României: „Trebuie să tăcem?”

România s-a impus, scor 1-0, în fața Austriei și are șase reale la locul doi din grupa preliminară.

Mircea Lucescu a fost criticat în urma scandalului creat în jurul lui Răzvan Marin la ultima acțiune a echipei naționale.



Marius Baciu, deranjat de felul în care se raportează Lucescu la jucătorii săi



Înaintea partidelor cu Moldova și Austria, Mircea Lucescu a explicat că Răzvan Marin are o problemă fizică și nu se poate baza pe el.

Mijlocașul român a dezvăluit că ar fi putut juca în partida cu Austria și nu s-a arătat mulțumit de faptul că nu a prins niciun minut în cele două partide din octombrie.

În urma acestui scandal, Marius Baciu a criticat felul în care se raportează Mircea Lucescu la jucătorii săi.