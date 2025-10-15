„Tricolorii” au învins Austria cu 1-0, prin golul marcat de Virgil Ghiță în minutul 90+5, și păstrează șanse la calificare.



Succesul a urcat România pe locul 45 în clasamentul FIFA, cu șase poziții mai sus față de luna trecută.

Echipa lui Mircea Lucescu va încheia campania în noiembrie, cu Bosnia și San Marino, meciuri decisive pentru locul de baraj.



Mihai Stoichiță: „Lucescu trebuie să-i țină în priză!”



După victoria de la Viena, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a vorbit despre munca lui Mircea Lucescu și despre șansele de calificare.



„Eu nu fac calcule. Vreau doar să-i văd la treabă, la fel de determinați și disciplinați ca în meciul cu Austria. Împreună cu Lucescu trebuie să obținem un baraj mai ușor și să mergem în America. Asta e treaba lui Lucescu — el știe cum să-i țină în priză și să aducă rezultate. Noi, restul, asigurăm tot ce e nevoie pentru bunul mers al lucrurilor”, a declarat Stoichiță la sptfm.ro.



România ocupă locul 3 în Grupa H, cu 10 puncte, în spatele Austriei (16) și Bosniei (13). Chiar dacă nu prinde locul 2, „tricolorii” au garantat barajul, datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor. Toate calculele - AICI.

