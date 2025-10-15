Demiterea lui Contra a venit după ce conducerea clubului s-a schimbat.

Cosmin Contra, prezentat oficial la Al Arabi

La trei luni după aventura ratată la Al-Kholood, Cosmin Contra revine în antrenorat. Tehnicianul a fost prezentat oficial la Al Arabi, penultima clasată din campionatul din Qatar.

”Conducerea clubului Al-Arabi a semnat un contract cu staff-ul tehnic condus de antrenorul român Cosmin Contra, pentru a prelua echipa de fotbal în prima ligă în următoarea perioadă. Le dorim mult succes”, a fost anunțul qatarezilor.

La Al Arabi, Cosmin Contra va avea alături un staff format din secunzii Laurențiu Roșu și Cornel Dobre, preparatorul Javi Reyes, antenorul cu portarii Roberto Sambade și analistul video Ruben Rodriguez.

