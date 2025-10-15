Qatar a deschis scorul în minutul 49 prin Khoukhi, iar Pedro Miguel a dublat avantajul gazdelor în minutul 74.

Controverse în Asia după ce Emiratele Arabe Unite nu s-a calificat la Mondial

A urmat apoi un scandal imens, cu fanii oaspeților care au pătruns pe teren nemulțumiți de faptul că jucătorii qatarezi au sărbătorit chiar în fața galeriei. Echipa lui Olăroiu a redus din diferență în prelungiri, după ce Salman a fost eliminat, iar Qatar a rămas în inferioritate numerică.

Emiratele Arabe Unite are în continuarea șansa de a fi prezentă la Cupa Mondială, dacă se va impune în barajul cu Irak.

Arabii au lăudat atitudinea avută de antrenorul român după înfrângere, însă au pus la îndoială corectitudinea felului în care se desfășoară preliminariile pentru Cupa Mondală în Asia.

”În timp ce Olăroiu se concentrează pe fotbal, au rămas unele întrebări fără răspuns legate de sistemul adoptat de Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) pentru turul patru al preliminariilor asiatice pentru Cupa Mondială. Cele șase echipe au fost împărțite în două grupe, fiecare grupă având trei naționale: Qatar, Emiratele Arabe Unite și Oman au concurat pentru primul loc în Grupa 1, în timp ce Arabia Saudită, Irak și Indonezia s-au întrecut în Grupa 2.

Câștigătoarele celor două grupe, Qatar din Grupa 1 și Arabia Saudită din Grupa 2, au obținut biletele de calificare directă la Cupa Mondială, în timp ce echipele clasate pe locul al doilea, Emiratele Arabe Unite și Irak, vor disputa un meci de baraj tensionat în luna noiembrie.

Confederația Asiatică de Fotbal anunțase acest format în luna iulie a acestui an, desemnând Qatar și Arabia Saudită drept gazde ale Grupei 1, respectiv Grupei 2, în runda a patra. Este evident că acest sistem a favorizat două echipe, Qatar și Arabia Saudită, cărora li s-a oferit șansa de a disputa toate meciurile pe teren propriu.

De remarcat este și faptul că ambele echipe gazdă au beneficiat de avantajul de a juca al doilea meci (pe 14 octombrie) la șase zile după primul (8 octombrie), ceea ce le-a oferit suficient timp pentru recuperare între confruntările dificile”, au scris arabii de la khaleejtimes.com.

Carlos Queiroz, fostul antrenor al lui Real Madrid care, în prezent, este selecționer al Omanului, s-a arătat revoltat de decizia luată de Confederația Asiatică de Fotbal pentru meciurile din turul patru al calificărilor.

”Știți cu toții că aceste preliminarii se joacă în Qatar. Noi jucăm după trei zile de pauză, în timp ce Qatar are șase zile. Dacă totul are legătură cu fair-play-ul pentru cei care au luat această decizie, atunci nu am niciun comentariu. Am lucrat timp de 40 de ani în fotbal, iar pentru mine asta nu este fair-play.

Chiar dacă aș fi fost antrenorul Qatarului sau al Arabiei Saudite aș fi simțit același lucru. Când părăsesc terenul, vreau să merg acasă cu sentimentul că am câștigat meciul în mod corect și echitabil”, a spus Queiroz.

Totuși, la baraj, va reveni sistemul tur-retur. Emiratele Arabe Unite se va duela cu Irak pe teren propriu la data de 13 noiembrie, urmând ca returul să se desfășoare cinci zile mai târziu în Irak.

Ce a spus Cosmin Olăroiu după ce a ratat calificarea directă la Mondial

"Cum să fie corect când o echipă are 6 zile între jocuri, iar alta 3? E imposibil să fie corect. În astfel de turnee, echipele trebuie să aibă șanse egale.



Era foarte simplu. Meciurile din această grupă ar fi trebuit să se joace în Arabia Saudită, iar partidele din cealaltă grupă să se dispute aici, în Qatar. Astfel, echipele ar fi avut șanse egale, iar nicio națională n-ar mai fi jucat pe teren propriu și n-ar mai fi beneficiat de 80-90% din bilete.



La începutul competiției, s-a spus că ocupanta locului 3 va găzdui acest miniturneu. Am terminat pe 3, dar am jucat în deplasare pentru că așa au decis ei, inclusiv ordinea meciurilor.



Dar acum e prea târziu. Trebuie să vedem ce greșeli am făcut. Nu vreau să caut scuze, dar e evident pentru toată lumea", a spus Olăroiu, la conferința de presă de după eșecul cu Qatar.

