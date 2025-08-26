După patru ani și jumătate în Italia, Dennis Man a părăsit Parma, în această vară, cu destinația PSV Eindhoven.

Mutarea, una profitabilă pentru jucătorul român, în condițiile în care a primit un salariu spectaculos la noua sa echipă, a fost un eșec financiar pentru Parma. Sport.ro a arătat aici „găura“ lăsată în bugetul clubului din cauza românilor Man și Mihăilă.

PSV, urare făcută în română: „La mulți ani, Dennis!“

Revenind la cazul lui Dennis Man, mulți au fost de părere că transferul la PSV Eindhoven, campioana en-titre a Olandei, reprezintă un pas înainte pentru internaționalul nostru, chiar dacă prima ligă din Olanda e sub nivelul Seriei A.

Doar timpul va lămuri acest aspect, însă cert e că, deocamdată, debutul lui Man, la noua sa formație, a fost dezamăgitor, după cum sport.ro a arătat aici.

În ciuda acestei situații, olandezii i-au făcut o frumoasă surpriză lui Dennis, astăzi, când acesta a împlinit 27 de ani. Concret, PSV a marcat acest moment pe rețelele de socializare, făcând o urare în limba română lui Dennis.

„Jucătorul nostru cu numărul 27 împlinește 27 de ani, astăzi. La mulți ani, Dennis“, a scris PSV, după cum se poate vedea mai jos.

