„Am văzut un meci mediocru” Antrenorul lui Dennis Man, dezamăgit la debutul românului

&bdquo;Am văzut un meci mediocru&rdquo; Antrenorul lui Dennis Man, dezamăgit la debutul rom&acirc;nului Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dennis Man a debutat în tricoul lui PSV în victoria cu 4-2 în fața lui Groningen.

TAGS:
psvPeter BoszDennis ManOlanda
Din articol

Dennis Man a fost titularizat de Peter Bosz în partida cu Gronigen, dar nu a convins în prima repriză, astfel că antrenorul a decis să îl schimbe la pauză.

Peter Bosz, după partida în care a debutat Dennis Man: „Am văzut un meci mediocru”

După ce prima repriză s-a încheiat la egalitate, tehnicianul olandez l-a introdus pe Esmir Bajraktarevic în locul lui Dennis Man, iar jucătorul de 20 de ani a făcut spectacol, reușind să înscrie două goluri.

Antrenorul lui PSV s-a arătat deranjat de prestația elevilor săi, imediat după meci, dar nu a ezitat să îl laude pe tânărul jucător care a marcat o dublă.

„Am văzut un meci mediocru, dar am meritat victoria. Am avut mai multe ocazii, în ciuda unei singure perioade bune, cea imediat de după pauză. Cred că prima repriză n-a fost bună. Dar, când joci prost și tot câștigi, te poți declara satisfăcut.

Sunt foarte fericit pentru copil. N-a primit multe minute din partea mea în ultimele șase luni. dar încă e incredibil de tânăr. Puteți vedea că, deși joacă foarte bine, mai are lucruri de învățat.

Uneori, când nu e cazul, încearcă să trimită mingea printre picioarele adversarilor. Dar e atât de tânăr încât este ok. Sunt foarte fericit cu prestația lui, pentru că azi a făcut diferența", a spus Bosz, conform presei din Olanda

Pe parcursul celor 45 de minute, Man a trimis un șut pe poartă, a avut 43 de atingeri, iar 25 dintre cele 27 de pase încercate au fost precise. A câștigat 3 dintre cele 7 dueluri în care a fost implicat și a fost faultat de două ori, potrivit Sofascore.

Pentru PSV urmează meciul cu Telstar, sâmbătă, 30 august, de la ora 21:00, în runda a patra din Eredivisie.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina &icirc;n Munții Iezer. Apelul 112, după c&acirc;teva ore de la accident
ARTICOLE PE SUBIECT
Dennis Man, scos la pauză! Cum s-a descurcat la debutul pentru PSV Eindhoven
Dennis Man, scos la pauză! Cum s-a descurcat la debutul pentru PSV Eindhoven
Veste mare pentru Dennis Man &icirc;n Olanda, la 10 zile după transferul la campioana PSV Eindhoven
Veste mare pentru Dennis Man în Olanda, la 10 zile după transferul la campioana PSV Eindhoven
Ce transfer la PSV Eindhoven! Dennis Man, coleg de la Bayern Munchen
Ce transfer la PSV Eindhoven! Dennis Man, coleg de la Bayern Munchen
ULTIMELE STIRI
Imaginile care spun tot: cum arăta Sorana C&icirc;rstea &icirc;n urmă cu 17 ani, c&acirc;nd c&acirc;știga primul titlu WTA al carierei
Imaginile care spun tot: cum arăta Sorana Cîrstea în urmă cu 17 ani, când câștiga primul titlu WTA al carierei
Presa internațională r&acirc;de de Rom&acirc;nia. Urmăriți cea mai... . Ce spune de FRF
Presa internațională râde de România. "Urmăriți cea mai...". Ce spune de FRF
Hansi Flick a contestat arbitrajul după Levante - Barcelona 2-3: &bdquo;Te enervezi cu astfel de decizii&rdquo;
Hansi Flick a contestat arbitrajul după Levante - Barcelona 2-3: „Te enervezi cu astfel de decizii”
FCSB - FC Argeș, de la 21:30! Partida din Superligă se joacă pe Arena Națională
FCSB - FC Argeș, de la 21:30! Partida din Superligă se joacă pe Arena Națională
Sorana C&icirc;rstea, &bdquo;regina Clevelandului.&rdquo; Reacția oficială WTA despre titlul cucerit de rom&acirc;ncă &icirc;n SUA
Sorana Cîrstea, „regina Clevelandului.” Reacția oficială WTA despre titlul cucerit de româncă în SUA
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
NU pentru totdeauna lui FCSB: Niciodată acolo! Mai bine mă ascund &icirc;n pădure un an

NU pentru totdeauna lui FCSB: "Niciodată acolo! Mai bine mă ascund în pădure un an"

Victor Becali știe cine va c&acirc;știga Superliga: &bdquo;Putem face un pariu!&rdquo;

Victor Becali știe cine va câștiga Superliga: „Putem face un pariu!”

Se sesizează UEFA? FCSB se teme de o lovitură cr&acirc;ncenă &icirc;naintea returului cu Aberdeen

Se sesizează UEFA? FCSB se teme de o lovitură crâncenă înaintea returului cu Aberdeen

Gestul lui Gyokeres din Arsenal - Leeds a st&acirc;rnit revolta: Nu &icirc;nțeleg ce suflet poți să ai! E un puști de 15 ani

Gestul lui Gyokeres din Arsenal - Leeds a stârnit revolta: "Nu înțeleg ce suflet poți să ai! E un puști de 15 ani"

Scoțienii s-au revoltat &icirc;nainte de returul cu FCSB: &rdquo;Ce trebuie să mai facă?&rdquo;

Scoțienii s-au revoltat înainte de returul cu FCSB: ”Ce trebuie să mai facă?”

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

CITESTE SI
Trump a devenit sceptic &icirc;n privința &icirc;nt&acirc;lnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: &bdquo;A fost foarte clar pentru toată lumea&rdquo;

stirileprotv Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”

Decăderea lui &rdquo;Brad Pitt de Franța&rdquo;. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

protv Decăderea lui ”Brad Pitt de Franța”. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

Tragedie &icirc;n Argeș. Patru persoane au murit după ce o mașină a căzut &icirc;n prăpastie. Un supraviețuitor, preluat cu elicopterul

stirileprotv Tragedie în Argeș. Patru persoane au murit după ce o mașină a căzut în prăpastie. Un supraviețuitor, preluat cu elicopterul

Dua Lipa a &icirc;mplinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

stirileprotv Dua Lipa a împlinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!