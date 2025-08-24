„Am văzut un meci mediocru” Antrenorul lui Dennis Man, dezamăgit la debutul românului

Dennis Man a fost titularizat de Peter Bosz în partida cu Gronigen, dar nu a convins în prima repriză, astfel că antrenorul a decis să îl schimbe la pauză.

Peter Bosz, după partida în care a debutat Dennis Man: „Am văzut un meci mediocru”

După ce prima repriză s-a încheiat la egalitate, tehnicianul olandez l-a introdus pe Esmir Bajraktarevic în locul lui Dennis Man, iar jucătorul de 20 de ani a făcut spectacol, reușind să înscrie două goluri.

Antrenorul lui PSV s-a arătat deranjat de prestația elevilor săi, imediat după meci, dar nu a ezitat să îl laude pe tânărul jucător care a marcat o dublă.