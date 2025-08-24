„Am văzut un meci mediocru” Antrenorul lui Dennis Man, dezamăgit la debutul românului

Dennis Man a fost titularizat de Peter Bosz în partida cu Gronigen, dar nu a convins în prima repriză, astfel că antrenorul a decis să îl schimbe la pauză.
Peter Bosz, după partida în care a debutat Dennis Man: „Am văzut un meci mediocru”
După ce prima repriză s-a încheiat la egalitate, tehnicianul olandez l-a introdus pe Esmir Bajraktarevic în locul lui Dennis Man, iar jucătorul de 20 de ani a făcut spectacol, reușind să înscrie două goluri.
Antrenorul lui PSV s-a arătat deranjat de prestația elevilor săi, imediat după meci, dar nu a ezitat să îl laude pe tânărul jucător care a marcat o dublă.
„Am văzut un meci mediocru, dar am meritat victoria. Am avut mai multe ocazii, în ciuda unei singure perioade bune, cea imediat de după pauză. Cred că prima repriză n-a fost bună. Dar, când joci prost și tot câștigi, te poți declara satisfăcut.
Sunt foarte fericit pentru copil. N-a primit multe minute din partea mea în ultimele șase luni. dar încă e incredibil de tânăr. Puteți vedea că, deși joacă foarte bine, mai are lucruri de învățat.
Uneori, când nu e cazul, încearcă să trimită mingea printre picioarele adversarilor. Dar e atât de tânăr încât este ok. Sunt foarte fericit cu prestația lui, pentru că azi a făcut diferența", a spus Bosz, conform presei din Olanda.
Pe parcursul celor 45 de minute, Man a trimis un șut pe poartă, a avut 43 de atingeri, iar 25 dintre cele 27 de pase încercate au fost precise. A câștigat 3 dintre cele 7 dueluri în care a fost implicat și a fost faultat de două ori, potrivit Sofascore.
Pentru PSV urmează meciul cu Telstar, sâmbătă, 30 august, de la ora 21:00, în runda a patra din Eredivisie.