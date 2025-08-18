Denis Drăguș (26 de ani) are o problemă. Una destul de mare, pe care trebuie să o rezolve, în cel mai scurt timp. Pentru că timpul decurge în defavoarea sa.

Concret, în fișa postului, Drăguș e trecut drept atacant. Din păcate, la ora actuală, e un atacant „certat cu golul“. Ultima sa reușită datează din 6 aprilie. De atunci, au trecut 134 de zile. Și chiar dacă a avut nouă apariții pe teren de atunci, fie la echipa de club, fie la echipa națională, Drăguș n-a mai înscris nicăieri. Și-a trecut în cont doar o pasă de gol, în România – Cipru (2-0), în preliminariile Mondialului din 2026.

Drăguș, sub media echipei într-o înfrângerea dramatică

În această vară, Drăguș și-a dat un „restart“, după ce a plecat de la Trabzonspor – a înscris doar 3 goluri în tot sezonul trecut – fiind împrumutat la Eyupsor. Aici, la noua sa formație, Denis a fost titular, în primele două etape din Superliga turcă.

Aseară, atacantul român a trăit o partidă dramatică. În deplasarea cu Beșiktaș, Eyupspor a fost aproape de a câștiga un punct mare, la Istanbul. Scorul a fost 1-1 până dincolo de minutul 90. Rafa Silva a adus însă victoria pentru Beșitkaș, cu un gol dat în minutul 90+6.

În ceea ce îl privește pe Drăguș, titularizat, el a fost schimbat, în minutul 75, la scorul de 1-1. Site-ul Sofascore l-a notat cu 6,7, în condițiile în care media echipei a fost de 6,81.

