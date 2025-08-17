Atacantul croat, unul dintre cei mai eficienți jucători din sezonul trecut, este în negocieri avansate cu Fatih Karagümrük, echipă din prima ligă a Turciei. Plecarea sa vine pe fondul unei relații tot mai reci cu antrenorul Zeljko Kopic.



Vârful croat, sosit la Dinamo în iarnă ca jucător liber de contract, a intrat pe radarul clubului din Istanbul, care insistă pentru transferul său, așa cum scrie portalul transferfeed.com. Mutarea pare iminentă, mai ales că Perica a jucat extrem de puțin în acest start de sezon, bifând un singur meci oficial.



Dacă transferul se va concretiza, Perica va deveni coleg cu un alt croat, portarul Ivo Grbić, continuând tradiția jucătorilor din țara sa la clubul turc. Atacantul mai are contract cu Dinamo până în iunie 2027, iar valoarea sa de piață este estimată la 650.000 de euro de către Transfermarkt.



Relația cu Kopic a grăbit despărțirea



Decizia lui Perica de a pleca este întărită și de conflictul mocnit cu antrenorul Zeljko Kopic, cel care insistase pentru aducerea sa. În ultimele săptămâni, atacantul a acuzat constant dureri la spate, care l-au ținut departe de teren.



Situația a degenerat înaintea meciului cu UTA Arad, scor 1-1, când Perica a refuzat din nou să joace, invocând problemele medicale. Acest episod pare să fi fost picătura care a umplut paharul și a convins ambele părți că o despărțire este cea mai bună soluție.

