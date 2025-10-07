De această dată nu se va mai întoarce la Farul, ci este în negocieri cu un club din străinătate.

Gică Hagi, pe lista scurtă a lui Eyupspor

Din acest motiv, șansele ca Hagi să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu pe banca echipei naționale, așa cum se discuta după ultimele rezultate ale tricolorilor, sunt extrem de mici.

”Regele” ar negocia intens cu un club din campionatul Turciei, acolo unde a ajuns și fiul său Ianis, care a semnat cu Alanyaspor. Cei doi ar putea fi, însă, adversari.

Presa din Turcia a dezvăluit că Eyupspor îl are pe Gică Hagi pe lista scurtă. Eyupspor s-a despărțit de Selcuk Sahin după startul slab de campionat și este în căutarea unui nou antrenor.

”După despărțirea de Selcuk Sahin, a început căutarea unui nou antrenor. Legenda fotbalului românesc Gheorghe Hagi a fost propus pentru postul de antrenor al echipei Eyupspor. Conducerea clubului din Istanbul îl ia în considerare pe Hagi și l-a inclus pe lista scurtă a candidaților”, a scris publicația turcă Sozcu.

În momentul de față, Eyupspor ocupă locul 16 în clasamentul din Super Lig, cu doar cinci puncte strânse în opt meciuri.

