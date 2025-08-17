Meciul din etapa a doua a campionatului Turciei s-a terminat 3-0, iar în urma acestui rezultat, Konyaspor a urcat pe primul loc în clasament, în timp ce Gaziantep este ultima, fără punct.



Unul rezervă de lux, ceilalți titulari fără realizări



Confruntarea de duminică seară a pus față în față trei internaționali români, însă bucuria a fost de o singură parte. Gazdele de la Konyaspor au rezolvat meciul fără emoții, prin golurile marcate de Ndao (min. 18), Aleksic (min. 50) și Andzouana (min. 83).



În tabăra învinșilor, cei doi români au fost pe teren în cea mai mare parte a timpului, însă nu au putut schimba soarta partidei. Deian Sorescu a fost integralist, în timp ce Alexandru Maxim a fost înlocuit în minutul 79.



De partea cealaltă, Marius Ștefănescu a privit recitalul colegilor săi de pe banca de rezerve, fiind trimis pe teren de antrenor abia în minutul 87, pentru a bifa finalul de meci.



În urma acestui succes, Konyaspor acumulează 6 puncte și urcă, cel puțin temporar, pe fotoliul de lider în Turcia. În schimb, situația este dramatică pentru Gaziantep, care rămâne fără punct după primele două etape, ocupând ultimul loc.

