Ianis Hagi (26 de ani) are pe masă o ofertă de un milion de euro pe sezon din partea celor de la Fatih Karagumruk, echipa din Istanbul proaspăt revenită în SuperLig.

Conducerea turcilor vrea să își asigure serviciile internaționalului român și i-a propus un contract similar cu cel pe care îl avea la Rangers, informează iamsport.ro.

Ofertă din Turcia pentru Ianis Hagi!

Mutarea nu este însă bătută în cuie. Ianis a cerut timp de gândire, dorind să vadă ce alte variante apar înainte de a lua o decizie.

În această vară, mijlocașul ofensiv a refuzat o propunere de la Legia Varșovia, club care nu i-a îndeplinit cerințele financiare: salariu de 600.000 de euro plus un bonus de instalare de un milion.

Clubul turc are un istoric recent de transferuri sonore: în trecut i-a avut în lot pe Lucas Biglia și Emiliano Viviano, iar pe bancă l-a instalat pe Andrea Pirlo. În prezent, Andre Gray și Enzo Roco sunt principalele nume cu experiență din vestiar.

