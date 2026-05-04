Așadar, singurul club important pentru Rădoi, care lipsește din CV-ul său de antrenor, e Al-Hilal Riad (Arabia Saudită).

Concret, Rădoi a fost pe banca echipei sale de suflet în România, FCSB, în chiar două mandate. Și, în rest, a fost selecționer, atât la tineret, cât și la prima reprezentativă. Mai mult decât atât, Mirel, oltean, a avut și șansa de a pregăti formația-fanion din Bănie, Universitatea Craiova, în două perioade diferite.

Mirel Rădoi (45 de ani) a preluat Gaziantep (Turcia) de curând, însă visul său, ca antrenor, rămâne Al-Hilal Riad. Pentru că, în ciuda faptului că e tânăr în această meserie, fostul mijlocaș și-a trecut deja în CV niște formații la care alți antrenori nu ajung nici într-o carieră întreagă!

Primul politician care l-a felicitat pe Chivu: „Confirmarea că românii pot performa la cel mai înalt nivel!“

Prințul Abdulrahman Bin Musaad, pus să aleagă între Rădoi și Thiago Neves

Acum câteva săptămâni, când se specula că va părăsi banca FCSB-ului, Rădoi a lăsat de înțeles că, dacă va primi o ofertă de la Al-Hilal, unde era cerut de suporteri în locul lui Simone Inzaghi, ar alerga spre aeroport!

Explicația visului lui Mirel, de a pregăti colosul din Saudi Pro League, constă în faptul că aici, fostul mijlocaș a avut satisfacții imense, ca jucător. În tricoul lui Al-Hilal, Rădoi a cucerit cinci trofee. Și s-a și umplut de bani! Numai salariul său stagional era de 1,7 milioane de dolari. La care, firește, s-au adăugat bonusuri de obiectiv. Iar Rădoi a devenit foarte popular, la Riad, pe durata șederii sale aici, între 2009-2011.

Transferul fostului internațional român, la Al-Hilal, a fost cerut de antrenorul arabilor, la vremea respectivă, Cosmin Olăroiu. Finanțarea mutării a venit din partea prințului care conducea atunci clubul. Vorbim despre Abdulrahman Bin Musaad. Sub comanda acestuia, Al-Hilal a cunoscut una dintre cele mai frumoase perioade din istoria clubului.

Tocmai de aceea, prințul a fost invitat acum la o emisiune, unde a fost pus să aleagă cei mai buni jucători pe care i-a transferat pe diferite posturi, în mandatul său din fruntea clubului. Când a ajuns la mijlocași, Abdulrahman Bin Musaad a fost pus să aleagă între Mirel Rădoi și fostul internațional brazilian, Thiago Neves.

„Grea întrebare... Dar îl aleg, totuși, pe Neves“, a spus fostul conducător al lui Al-Hilal, după cum se poate vedea aici.

De remarcat că Neves, fost jucător la Hamburg, a adunat 122 de meciuri, 59 de goluri și 35 de pase de gol, la Al-Hilal, alături de care a cucerit și patru trofee.