Cumpărat de gruparea ucraineană de la clubul patronat de Adrian Mititelu pentru două milioane de euro, Vladislav Blănuță a devenit rapid ”persona non grata” la Dinamo Kiev.

Vladislav Blănuță, din nou în lotul lui Dinamo Kiev

Ucrainenii au descoperit mai multe postări mai vechi făcute de jucător în care își arăta susținerea față de Rusia, motiv pentru care fotbalistul a fost în mai multe rânduri amenințat și insultat la meciurile lui Dinamo Kiev.

Blănuță nu a confirmat nici prin evoluțiile sale, dar este adevărat că minutele jucate la echipa ucraineană au fost puține. În cele 10 meciuri în care și-a făcut apariția pe teren, Blănuță a strâns 300 de minute și a marcat un gol.

Încă de la finalul anului trecut, Blănuță a dispărut de la Dinamo Kiev și nu a mai prins lotul. Ultimul său meci a fost pe 9 noiembrie, cu LNZ Cherkasy, scor 0-1. Totuși, la meciul cu Șahtior Donețk, scor 1-2, Igor Kostyuk l-a inclus pe Blănuță în lot. Este drept, fotbalistul cu dublă cetățenie, basarabeană și română, nu și-a făcut apariția pe teren.

Jurnaliștii ucraineni s-au declarat surprinși de decizia luată de Kostyuk în condițiile în care se vorbește tot mai des despre plecarea lui Blănuță de la echipă, în vară.

”V-a fost dor? Blănuță, rezervă la meciul cu Șahtior. Când a jucat ultima dată?”, au titrat cei de la UA Football.

Contractul lui Vladislav Blănuță cu Dinamo Kiev va expira abia în 2030, însă jurnaliștii ucraineni dau ca sigură plecarea fotbalistului în vară și susțin că sunt șanse destul de mari să ajungă din nou în Superliga României, de această dată la Dinamo, club care a dorit să îl achiziționeze și în vară.

Atunci, transferul a picat, deoarece Blănuță evoluase deja pentru două echipe într-un singur sezon, iar regulamentul FIFA interzice ca un fotbalist să joace pentru mai mult de două cluburi într-un sezon.