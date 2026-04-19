Mirel Rădoi (45 de ani) a comentat speculațiile apărute în spațiul public privind o eventuală plecare a sa în Arabia Saudită. Fanii formației saudite i-au cerut venirea pe banca tehnică în locul lui Simone Inzaghi. Antrenorul italian se află sub o presiune constantă la actualul său club, formație pe care a preluat-o după ce a ratat titlul cu Inter Milano în Serie A.

Condiția pusă pentru o mutare în Arabia Saudită

Tehnicianul roș-albaștrilor a transmis că tratează aceste discuții cu echilibru, punctând faptul că interesul provine strict din partea suporterilor, nu din partea conducerii clubului. Rădoi a explicat că nu va lua o decizie bazată pe comentariile din mediul online.

„Dacă spuneați că sunt oameni din club, acum mă duceam să pregătesc bagajele. Dacă e vorba doar de fani... Probabil apare un comentariu din 300, să fie adus X sau Y, nu știi cine e în spatele tastaturii. Nu iau în calcul deocamdată lucrurile astea până în momentul în care există un contact cu un club. Altfel, sunt doar supoziții”, a spus Mirel Rădoi.