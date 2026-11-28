Mario Marinică, primul român care a lucrat pentru clubul englez, a analizat situația echipei și i-a transmis câteva avertismente noului antrenor.

Mario Marinică îl avertizează pe Edi Iordănescu: „Pe benzi au destule probleme”

Tehnicianul în vârstă de 61 de ani a vorbit despre problemele din lotul lui Watford. Fostul scouter al englezilor consideră că principala urgență este organizarea defensivă, în special pe flancuri.

„Problema principală acolo cred că este în apărare și aceasta ar trebui rezolvată mai întâi, pentru că primesc foarte multe goluri. Într-adevăr, nu marchează suficient, dar pe benzi au destule probleme. Nu vreau să-l învăț eu pe dânsul ce să facă, însă asta am observat și ieri: adversarii ajungeau prea ușor în poziții periculoase”, a declarat Marinică.

Acesta a remarcat și asemănările dintre situația de la Watford și cea a echipei naționale a României în perioada mandatului lui Iordănescu: mult efort, dar eficiență scăzută în fața porții.

„Au doar 13 goluri marcate în 17 meciuri, iar atacantul lor principal are doar trei goluri. Cam așa era și la echipa națională a României. Iar în defensivă primesc foarte multe goluri. Dar bănuiesc că Edi, cu experiența acumulată la națională, va reuși să stabilizeze lucrurile”, a explicat acesta la sptfm.ro.

Mario Marinică a fost scouter la Watford în perioada 2006-2008. De-a lungul carierei, a mai activat la Liverpool, Arsenal, Fulham și Crystal Palace, iar în ultimii ani a pregătit echipe naționale precum Malawi, Liberia și Zimbabwe.