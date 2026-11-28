Deși echipa sa a pierdut cu 1-2, execuția internaționalului român a atras atenția presei, iar două dintre marile cluburi ale țării au fost deja menționate ca posibile destinații.

Titular în echipa pregătită de Tamer Sivrikaya, Hagi a deschis scorul în minutul 15, după o lovitură liberă din partea stângă. Mijlocașul a trimis cu stângul, cu mult efect, direct în plasa laterală, fără ca portarul advers să poată interveni. VEZI AICI

Ianis Hagi, propus la doi giganți după bijuteria înscrisă în Turcia

Reușita a fost remarcată imediat de presa turcă. „Golul meciului. Ianis Hagi a marcat cu o superbă lovitură liberă”, a scris beIN Sports Turcia, în timp ce Fotomac a descris execuția drept „un gol spectaculos”.

Mai mult, pagina Transfer Haberleri l-a propus pe român la Fenerbahce și Beșiktaș. Suporterii consideră că profilul său ar putea reprezenta o soluție pentru cele două formații, care caută un mijlocaș ofensiv capabil să facă diferența.

„În loc să caute variante riscante în străinătate, o mutare directă către acest nume ar fi o alegere logică”, a transmis pagina turcă.

Golul cu Konyaspor a fost primul reușit de Ianis în acest sezon de Super Lig. Românul a devenit titular după schimbarea antrenorului și a fost înlocuit în minutul 90+1 al partidei de vineri.