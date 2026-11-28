Formația din Gruia trece prin momente dificile, în condițiile în care debutul sezonului a dus la intrarea în insolvență.

CFR Cluj, aproape de un tun financiar

Pentru a scăpa de o parte din probleme, formația din Gruia ar putea vinde mai mulți jucători importanți. Prima plecare din mercato de iarnă este cea a lui Andrei Cordea, atacantul ajungând la un acord cu Yunnan Yukun FC.

După Cordea, ardelenii s-ar putea despărți de un nou jucător. În ultima perioadă s-a scris tot mai mult despre o posibilă plecare a lui Lorenzo Biliboc.

Pentru a clarifica situația tânărului jucător, Răzvan Zăvăleanu a intrat în direct și a explicat că Lorenzo Biliboc

Administratorul judiciar al celor de la CFR Cluj, Răzvan Zăvăleanu, spune că Biliboc poate să plece de la CFR Cluj, însă doar în condițiile dorite de club.

Totodată, Răzvan Zăvăleanu a expus că orice jucător este de vânzare pentru prețul corect. În ciuda insolvenței, CFR Cluj nu va vinde fotbaliști sub prețul solicitat de club.

„Este luată în calcul vânzarea oricărui jucător, dar ca într-o activitate normală. Noi am mai avut oferte pentru Biliboc în ultima fereastră de transferuri, dar nu le-am dat curs pentru că nu au fost satisfăcătoare. Mersul va fi același și acum în iarnă.

Trebuie să înțelegem că nu este o situație de disperare la CFR, care să impună vânzarea cu orice preț a unor jucători. Nu! Vom vinde jucători, doar dacă vor fi oferte bune, care să ne convină. La fel cum se întâmplă la orice club de fotbal”, a declarat Răzvan Zăvăleanu, potrivit Digi Sport.