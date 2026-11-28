Fluminense a anunțat vineri, 27 noiembrie, prelungirea contractului fundașului brazilian, care va rămâne la club până la 31 decembrie 2027.

Anunțul a venit înaintea duelului cu Cruzeiro, de pe stadionul Maracana, iar clubul a sărbătorit vestea pe rețelele sociale cu mesajul: „Monstrul rămâne”.

La 42 de ani, Thiago Silva a semnat

Thiago Silva a transmis și el un mesaj pentru suporteri, prin care a confirmat că nu a fost ultima sa apariție pe Maracana și că își dorește să continue lupta pentru trofee în tricoul echipei.

„În această seară nu va fi ultima dată când mă veți vedea pe Maracanã. Voi ați cerut acest lucru, iar eu rămân pentru ca noi să continuăm împreună în căutarea unor mari trofee. Salutări tricolore”, a declarat fundașul.

Cotat în prezent la 500.000 de euro, Thiago Silva a adunat 856 de apariții în carieră, 55 de goluri și 20 de pase decisive pentru echipe precum PSG, Chelsea, AC Milan și Fluminense. Doar pentru formația braziliană a jucat de 224 de ori, cu 20 de goluri și 6 pase decisive.