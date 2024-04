George Weah îi admiră pe Gică Hagi și Răducioiu! Mario Marinică povestește aventurile sale ca selecționer a Liberiei

Mario Marinică, în vârstă de 59 de ani, a devenit selecționerul echipei naționale a Liberiei în luna februarie a acestui an, după ce anterior pregătise selecționata statului Malawi. Marinică a avut o carieră inedită în lumea fotbalului, începând în Anglia la începutul anilor '90.

De unde a început totul

Marinică a dezvăluit că și-a început cariera în Anglia la Leyton Orient în 1993, lucru care l-a condus către colaborări cu cluburi de prestigiu precum Arsenal și Chelsea, unde a ocupat diverse funcții, de la antrenor la echipe de juniori și scouter la seniori, până la director tehnic și selecționer.

“Practic, am început la Leyton Orient în 1993, am lucrat acolo până în 1998, când mi-am luat licența PRO. Am devenit practic instructor de antrenori, lector pentru antrenori. Așa am ajuns să lucrez pe la Arsenal și pe la multe alte cluburi din Londra, inclusiv la Chelsea, Crystal Palace, Brentford, Watford și Fulham.”, a spus Mario Marinică, pentru Sport Total FM.

Ulterior, în 2021, Mario Marinică a ajuns să lucreze la naționala statului Malawi, inițial ca director tehnic, iar mai apoi preluând funcția de selecționer. În prezent, a preluat conducerea echipei naționale a Liberiei și deja a obținut rezultate notabile, calificând echipa în semifinalele turneului preliminar al Cupei Africii pe Națiuni.

“Este dificil, dar ai niște ajutoare destul de mari, prin faptul că toți sunt foarte determinați, sunt pregătiți să experimenteze și sunt deschiși la nou. Noi am reușit să facem o echipă, chiar dacă nu am avut vedete. Am compensat prin energie, determinare, aportul fizic adus de jucători și o tactică adecvată lor. Așa am reușit să obținem rezultate.”, a continuat selecționerul.

Marea dorința a selecționerului

Despre experiența sa la conducerea echipei naționale a Liberiei, Marinică a subliniat dificultățile întâmpinate din cauza numeroșilor jucători din străinătate, dar și satisfacția de a reuși să construiască o echipă competitivă și determinată, chiar fără vedete. Marinică a exprimat încrederea că echipa va continua să obțină rezultate bune și visează să o ducă pe Liberia la Cupa Africii pe Națiuni.

“Ei practic au 40 de jucători pe care i-am identificat ca potențiali pentru echipa națională. 40 de jucători care joacă în străinătate. Într-un fel, este și o problemă pentru că, jucând în străinătate la atâtea echipe, era greu să-i aducem și să facem pregătirea.

Am avut doar 3 săptămâni la dispoziție, așa că m-am bazat pe jucători locali. Am avut numai 5 jucători din străinătate. Să vedem ce o să fie în lunile care urmează. În iunie vom avea două meciuri de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026.”, a adăugat fostul scouter a lui Liverpool.

Întâlnirea sa cu George Weah

Marinică a povestit despre întâlnirea sa cu George Weah, fostul atacant de legendă de la AC Milan și fost președinte al Liberiei, câștigător al balonului de aur în 1995.

“A fost o chestie minunată să am oportunitatea să mă întâlnesc cu dânsul, mai ales că în tinerețe eram suporter AC Milan. El era unul dintre jucătorii pe care îi apreciam foarte mult. Nu își aducea foarte mult aminte de România, însă de echipa noastră națională și de jucători români își aduce aminte foarte bine. Normal, pe cei mari ca Hagi, Gică Popescu, Răducioiu sau Dan Petrescu îi știe foarte bine și îi apreciază foarte mult.”, a declarat Mario Marinică, conform sursei citate.