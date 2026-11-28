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Este bine cunoscut faptul că CFR Cluj trece printr-o perioadă complicată. Formația din Gruia a intrat în insolvență la începutul acestui sezon, la scurt timp după ce Marius Șumudică a fost instalat pe banca tehnică.

Marius Șumudică, din nou aproape să plece de la CFR Cluj?!

„Șumi” a fost numit ca antrenor după eliminarea ardelenilor din cupele europene, mandatul lui Antonio Folha fiind mult sub așteptări. Situația clubului este una grea, iar obiectivul este unul clar: redresarea în SuperLiga.

De la momentul instalării lui Marius Șumudică, evoluțiile au fost oscilante. CFR Cluj s-a dovedit a fi o „nucă tare” în partidele disputate pe teren propriu, însă în deplasare echipa a suferit.

După ultimul succes al ardelenilor, scor 3-2 cu Oțelul Galați, Marius Șumudică a declarat că dorește să plece de la echipă. La doar o zi distanță, situația s-a schimbat, iar antrenorul a rămas în Gruia.

Subiectul plecării a fost abordat și în conferința de presă premergătoare jocului cu FC Voluntari. Tehnicianul a expus că va duce la final acest an, iar ulterior va avea o discuție cu conducerea clubului.

Marius Șumudică e încrezător că lucrurile se vor îmbunătăți, iar CFR Cluj va reveni în fruntea fotbalului autohton.

„O să rămân până în iarnă, asta a fost discuția cu conducerea, cele cinci jocuri rămase. Sunt antrenorul CFR-ului. În iarnă vom avea o discuție, asta am vorbit cu conducerea, vom vedea ceea ce putem să facem ca strategie și eu îmi doresc să continui, vreau să-mi duc contractul până în vară.

N-am venit aici să vin să mă plâng, să spun că plec. Accept foarte multe lucruri, dar va trebui să știu și eu strategia clubului. De asta sunt aproape de ei, discutăm, vom vedea ce se va întâmpla. Cel puțin până pe 19 decembrie, eu sunt antrenorul CFR-ului. Mai departe vom vedea.

Trebuie să vedem încotro o luăm, ce se întâmplă. Sunt fel de fel de zvonuri, astea nu fac decât să alimenteze negativ atmosfera din club, plecând de la jucători, antrenori, conducere.

Nu este ușor să citești zi de zi că un jucător pleacă la rivala din oraș, că trebuie să vindem jucători ca să supraviețuim, numai lucruri negative. Mă, frate, aș vrea să văd și eu lucruri pozitive!” a spus Marius Șumudică.