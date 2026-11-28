Brest a urcat pe locul al treilea în campionatul de fotbal al Franţei, după ce a învins la limită pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Paris FC, vineri seara, în prologul etapei a 12-a din Ligue 1.
Brest - Paris FC, decis de golul lui Luck Zogbe
Bretonii au marcat unicul gol al întâlnirii de pe Stade Francis Le Ble prin fundaşul ivorian Luck Zogbe (foto), în prima repriză (21).
În urma acestei victorii, a patra consecutivă în campionat, Brest a acumulat 21 de puncte şi s-a instalat provizoriu pe treapta a treia a podiumului, apropiindu-se la două puncte de adversara sa de vineri, Paris FC, aflată pe locul secund.
Lider este Paris Saint-Germain, cu 26 de puncte, elevii antrenorului Luis Enrique urmând să înfrunte sâmbătă formaţia FC Lorient, pe Parc des Princes.
Tot sâmbătă urmează să se mai dispute partidele Angers - RC Lens, Le Havre - RC Strasbourg, Le Mans - Lille şi OGC Nice - Troyes.
Ultimele trei meciuri din această rundă, AJ Auxerre - Olympique Marseille, FC Toulouse - Rennes şi Olympique Lyon - AS Monaco, sunt programate duminică.
Clasamentul provizoriu din Ligue 1: PSG, Paris FC și Brest pe podium
1. Paris Saint-Germain 26 puncte
2. Paris FC 23
3. Brest 21
4. Lille 21
5. Olympique Lyon 20
6. Olympique Marseille 18
7. OGC Nice 17
8. AS Monaco 17
... Agerpres