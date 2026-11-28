Brest a urcat pe locul al treilea în campionatul de fotbal al Franţei, după ce a învins la limită pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Paris FC, vineri seara, în prologul etapei a 12-a din Ligue 1.

Brest - Paris FC, decis de golul lui Luck Zogbe

Bretonii au marcat unicul gol al întâlnirii de pe Stade Francis Le Ble prin fundaşul ivorian Luck Zogbe (foto), în prima repriză (21).

În urma acestei victorii, a patra consecutivă în campionat, Brest a acumulat 21 de puncte şi s-a instalat provizoriu pe treapta a treia a podiumului, apropiindu-se la două puncte de adversara sa de vineri, Paris FC, aflată pe locul secund.