Prima reacție a lui Robert Lewandowski legată de negocierile cu Juventus și AC Milan

Atacantul polonez a oferit primul răspuns în legătură cu mutarea în Serie A. Barcelona îi cere reducerea salariului și pregătește un alt transfer de top.

Robert Lewandowski ar putea părăsi Barcelona la finalul acestui sezon, moment în care actualul său angajament expiră. Destinația viitoare a atacantului de 37 de ani ar putea fi Italia, pe fondul discuțiilor tot mai dese despre interesul unor cluburi precum Juventus Torino și AC Milan.

Chestionat în legătură cu zvonurile care îl dau ca și transferat la cele două formații de tradiție din Peninsulă, polonezul a lăsat loc de interpretări. „Știți ce... Vom vorbi în curând”, a transmis Lewandowski.

Tăiere de salariu și un nou atacant pe Camp Nou

Situația sa la gruparea catalană s-a schimbat față de anii trecuți. Conducerea Barcelonei intenționează să îi propună lui Lewandowski o prelungire a înțelegerii pe încă un an, însă cu o diminuare drastică a veniturilor financiare. Pe lângă acest aspect, polonezul ar urma să accepte un rol secundar în echipă pentru stagiunea viitoare. Presa din Spania notează că fotbalistul își cântărește cu atenție opțiunile, evaluând atât oferta actualului său club, cât și propunerile venite din exterior.

Potrivit detaliilor din culise, formația blaugrana a pus ochii pe Julian Alvarez. Catalanii plănuiesc să îl cumpere pe atacantul lui Atletico Madrid în perioada de mercato din vară, o tranzacție care ar urma să coste peste 100 de milioane de euro. O eventuală despărțire de Lewandowski ar elibera din bugetul de salarii, un pas necesar pentru a susține mutarea lui Alvarez.

În ceea ce privește pista italiană, Juventus a accelerat negocierile în ultima perioadă, însă remunerația ridicată solicitată de vârful polonez rămâne principalul obstacol pentru ambele echipe din Serie A.

