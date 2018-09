Pirlo iese la atac! Critici dure aduse unui star de la Juventus: "Nu munceste destul de mult"

Pirlo il critica pe Paulo Dybala! Italianul spune ca Dybala trebuie sa munceasca mai mult ca sa prinda un loc de titular la Juve dupa venirea lui Ronaldo.

Dybala si-a pierdut locul de titular la Juventus odata cu ajungerea lui Cristiano Ronaldo in Italia.

Intr-un interviu acordat celor de la Tuttosport, Pirlo a spus ca Dybala nu munceste destul de mult.

"Daca s-ar antrena precum Ronaldo...", a spus legenda lui Milan si Juve.

Dybala a evoluat in doar 100 de minute din 270 posibile in acest inceput de sezon in Serie A, iar Pirlo stie cum se poate redresa situatia lui Dybala.

"Sa accepti faptul ca nu esti titular in acest inceput de sezon nu este deloc simplu. Paulo va face tot posibilul sa joace. Daca se antreneaza precum Ronaldo, antrenorului ii va fi dificil sa-l lase in afara echipei de start. Daca nu joci inseamna ca trebuie sa faci ceva mai mult. Aceasta este obligatia lui, pentru ca nu putem pune in discutie calitatea lui Dybala", a spus fostul Campion Mondial din 2006.

Pirlo este aproape sa revina pe teren pentru un singur meci. A primit o super oferta dintr-un campionat exotic si este la un pas sa accepte. Detalii AICI