Andrea Pirlo revine in teren!!! Anunt de ultima ora: unde vrea sa joace

N-a mai jucat de aproape un an, insa insistentele unui club semi-profesionist l-au convins sa se intoarca pe teren!

Pirlo e dorit in echipa de Avondale FC din Australia. Clubul de liga a doua isi doreste sa-l foloseasca pe campionul mondial in sfertul de finala din Cupa, contra lui FC Sydney, miercurea viitoare.

Pirlo, 39 de ani, a castigat titlul mondial in 2006, de 6 ori titlul in Italia si de doua ori Champions League. Ultima data, italianul a jucat pentru New York City in noiembrie 2017.

Avondale FC, echipa din orasul Victoria, discuta cu Pirlo de mai multa vreme. Sefii clubului sunt siguri ca-l vor convinge pe mijlocas sa joace in tricoul lor. Comform Fox Sports Australia, Pirlo nu va primi niciun ban de la clubul din liga a doua.

Ideea de a semna cu nume mari din fotbal nu e noua pentru cluburile de semi-amatori. Arda Turan a fost la un pas sa joace tot in cupa pentru Hume City in perioada in care Barcelona nu putea sa-l inregistreze din cauza interdictiei de a face trasneferuri. Totul a picat in ultimul moment, din cauza unei chestiuni legate de procedura.