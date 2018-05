"Noaptea Maestrului!" Meciul de adio al lui Pirlo a avut 14 goluri si jucatori URIASI din istoria fotbalului! VIDEO

Partida de pe San Siro din Milano a avut un stadion plin.

Filippo Inzaghi a marcat de 3 ori in finalul meciului de pe San Siro si a stabilit scorul de 7-7 in testimonialul lui Andrea Pirlo ce a avut loc luni seara. Partida supranumita "La Notte del Maestro" a strans fosti coechipieri de la Milan, Juventus, New York City si nationala Italiei ai mijlocasului care a decis sa se retraga la sfarsitul anului trecut.

Iata echipele:

Echipa alba: Abbiati, Dida; Bonucci, Chiellini, Costacurta, Favalli, Jankulovski, Maldini, Nesta, Oddo, Simic, Zambrotta, Zanetti; Baronio, Camoranesi, Gattuso, Lampard, Leonardo, Pepe, Pirlo, Rui Costa, Verratti, Vidal; Baggio, Del Piero, Di Natale, Iaquinta, Inzaghi, Matri, Pato, Ronaldo, Totti, Vieri

Echipa albastra: Buffon, Storari; Adani, Barzagli, Bonera, Cafu, Diana, Ferrara, Kaladze, Materazzi, Serginho; Pirlo, Albertini, Ambrosini, Brocchi, De Rossi, Diamanti, Marchisio, Perrotta, Seedorf; Borriello, Cassano, Quagliarella, Ronaldinho, Shevchenko, Tevez, Toni, Ventola

Marcatori: Pato 13, Vieri 32, Del Piero 41, Inzaghi 75, 79, 84, Matri 78 / Shevchenko 1, 44, Quagliarella 6, Cassano 30, Cafu 35, Brocchi 47, Toni 71