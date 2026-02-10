Laurențiu Reghecampf defilează în Sudan! La câte victorii consecutive a ajuns românul cu Al-Hilal Omdurman
Al-Hilal Omdurman, echipă din Sudan, evoluează în campionatul din Rwanda, din cauza războiului. Echipa lui Reghecampf a învins-o marți pe APR, formație din Kigali (Rwanda) cu 2-0.
Formația dirijată de ”Reghe” a ajuns, astfel, la nouă victorii consecutive în campionatul din Rwanda. Seria bună a tehnicianului care a antrenat în România ultima dată la Universitatea Craiova a început la sfârșitul lui decembrie.
Al-Hilal Omdurman e pe prima poziție în clasamentul din Rwanda cu 38 de puncte obținute în 16 etape. 12 victorii, două rezultate de egalitate și două eșecuri a consemnat trupa lui Reghecampf până acum.
Cele nouă victorii consecutive ale lui Al-Hilal Omdurman în campionat
- 24 decembrie 2025: Gorilla - Al-Hilal Omdurman 0-3
- 29 decembrie 2025: Al-Hilal Omdurman - AS Kigali 4-2
- 2 ianuarie: Gicumbi - Al-Hilal Omdurman 1-3
- 5 ianuarie: Musanze - Al-Hilal Omdurman 0-1
- 8 ianuarie: Al-Hilal Omdurman - Etincelles 2-0
- 11 ianuarie: Al-Hilal Omdurman - Amagaju 8-0
- 14 ianuarie: Al-Hilal Omdurman - Muhanga 3-0
- 17 ianuarie: Al-Hilal Omdurman - Rayon Sport 4-0
Înainte de meciul cu APR (2-0), Reghecampf a însemnat un egal, o victorie și un eșec în Liga Campionilor Africii.
- 23 ianuarie: Mamelodi - Al-Hilal Omdurman 2-2
- 30 ianuarie: Al-Hilal Omdurman - Mamelodi 2-1
- 6 februarie: MC Alger - Al-Hilal Omdurman 2-1